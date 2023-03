Budget du Québec 2023-2024: la Chambre salue la diminution de la pression fiscale sur les particuliers et les investissements pour les grands projets

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Eric Girard. La Chambre souligne le respect de l'engagement de diminuer la charge fiscale des particuliers, ainsi que les mesures visant à renforcer l'investissement public et privé dans de grands projets.

« Le budget présenté par le ministre Girard est rassurant pour les entreprises, qui sont préoccupées par le contexte économique très incertain, les pressions inflationnistes et les probabilités de récession. L'économie du Québec se tire relativement bien d'affaire et le gouvernement a des marges de manœuvre pour appuyer les entreprises en cas de choc important. Ce budget confirme la robustesse des finances publiques du Québec, avec un plan clair de retour à l'équilibre en 2027-2028 et de réduction progressive du ratio dette-PIB », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous tenons à féliciter le ministre Girard pour le respect de son engagement de diminuer la pression fiscale sur les particuliers. C'est une mesure que la Chambre préconise depuis des années, considérant que les Québécois sont les plus imposés sur le continent. C'était d'autant plus nécessaire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où il faut encourager le travail et laisser une proportion plus grande du revenu gagné dans les poches des travailleurs. Maintenant que le gouvernement amorce la réduction de l'écart de la charge fiscale des particuliers par rapport à l'Ontario et au reste du Canada, nous l'invitons à examiner une baisse du fardeau fiscal pour les entreprises dans la prochaine année », a indiqué Michel Leblanc.

« Le marché du travail de la métropole vit un stress soutenu, ce qui freine la capacité de nos entreprises à croître et à innover. Malgré le ralentissement économique qui s'est amorcé, le taux de postes vacants demeure très élevé. C'est pourquoi il était important d'investir dans la diplomation de la relève, l'intégration, la francisation et la reconnaissance des compétences des immigrants, ainsi que le maintien en emploi des travailleurs expérimentés. Le gouvernement mise sur les bons leviers, il faudra s'assurer que les sommes prévues sont suffisantes pour répondre aux besoins immenses dans la métropole, qui concentre plus de la moitié des talents et de l'activité économique de la province », a ajouté Michel Leblanc.

« La décarbonation de notre économie est le défi de notre génération et c'est la priorité du milieu des affaires de la métropole. Nos sondages nous indiquent que 79 % des entreprises du Grand Montréal ont besoin de soutien pour réussir la transition écologique. La Chambre accueille positivement la bonification du Plan pour une économie verte de 1,4 G$, soit une hausse de près de 20 %, ce qui est très significatif. Nous suivrons le dévoilement du Plan révisé par le ministre Charette ce printemps. Nous l'invitons à prévoir des sommes pour renforcer l'accompagnement et le financement offerts aux entreprises en milieu urbain pour le virage vert. Les entreprises de tous nos secteurs d'activité doivent accélérer cette transition et la Chambre est mobilisée pour les appuyer », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le gouvernement prévoit un soutien accru pour les grands projets d'infrastructure et l'investissement privé en productivité. C'était notre demande, dans un contexte de ralentissement économique. Nous saluons les sommes additionnelles prévues au Plan québécois des infrastructures, ainsi que pour augmenter l'offre d'habitation. Les besoins sont importants dans la métropole et les coûts augmentent rapidement. Nous suivrons attentivement les délais de décaissement de ces sommes, qui demandent la contribution des autres ordres de gouvernement. Nous prenons également note de l'élargissement du congé fiscal pour grands projets d'investissement. Il appuiera notamment nos grandes entreprises dans des initiatives majeures pour rehausser leur compétitivité. Il faudra faire connaître ce programme localement et internationalement. Nous invitons toutefois le gouvernement à examiner les programmes visant à rehausser l'innovation de nos PME et de nos start-ups, dans un contexte où nos voisins, comme les États-Unis et l'Ontario, adoptent des approches très agressives », a déclaré Michel Leblanc.

« Ce budget comprend des investissements attendus par la Chambre pour le Grand Montréal. Nous saluons la contribution de 400 M$ pour la relance des transports collectifs. Cette aide financière était nécessaire, en attendant la conclusion des consultations de la ministre Guilbault, qui mènera à un plan à plus long terme pour le transport en commun au Québec. La Chambre avait également insisté sur l'importance de financer des projets structurants pour la métropole, dont le développement de l'Est de Montréal et l'expansion du Port à Contrecœur, ce qui est confirmé. Nous suivrons l'état d'avancement de projets prioritaires toujours à l'étude, comme le Projet structurant de l'Est, ainsi que les zones d'innovation toujours à annoncer pour Montréal », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]