Budget du Québec 2022 : une approche peu adaptée aux défis de l'heure

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Après les perturbations sanitaires et économiques des dernières années, le 4e budget du ministre des Finances Eric Girard est marqué par la volonté d'engager le Québec dans une ère post-pandémique. À la sortie du huis clos du budget, l'équipe de recherche de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) constate que le gouvernement peut pour ce faire compter sur une situation budgétaire qui ressemble étonnamment à celle qui prévalait à la fin du mandat du précédent gouvernement. Des recettes fiscales imprévues (12,4 G$) placent le ministre dans une posture enviable et lui permettent de distribuer des cadeaux préélectoraux. Suivant une approche conservatrice, il n'en demeure pas moins que le budget 2022-2023 est marqué par des demi-mesures face aux défis de l'heure.

Quatre ans après son élection, et alors que la pandémie de COVID-19 s'estompe, le gouvernement a maintenu intacte l'architecture budgétaire et fiscale du Québec. Il n'a pas modifié la méthode de calcul du solde budgétaire -- qui a pour effet de noircir le portrait des finances publiques -- pas plus qu'il n'a cessé de verser des sommes considérables dans le Fonds des générations en dépit de l'atteinte des cibles de réduction de la dette. « En conservant ce carcan budgétaire, le gouvernement s'empêche de mettre en place des politiques structurantes pour lutter contre les effets de l'inflation sur les ménages et remédier à la crise climatique », souligne le chercheur à l'IRIS Guillaume Hébert en marge du huis clos du budget.

Coût de la vie

« Le gouvernement, qui versera 500 $ à chaque adulte ayant un revenu de 100 000 $ ou moins, opte pour une mesure ponctuelle et régressive alors qu'il dispose de nombreux outils pour protéger le pouvoir d'achat des ménages québécois, surtout les plus vulnérables », signale Julia Posca, chercheuse à l'IRIS. Plus élevé que celui qui a été attribué…

Pour lire la suite du communiqué : https://bit.ly/IRIS-budget-qc-2022.

À propos de l'IRIS

Depuis 20 ans, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques analyse les politiques publiques et l'économie du Québec. À but non lucratif et indépendant, l'Institut produit et diffuse des recherches sur les grands enjeux de l'heure, tels que la crise climatique et environnementale, la marchandisation de l'éducation ou de la santé et la croissance des inégalités.

SOURCE IRIS - Institut de recherche et d'informations socioéconomiques

Renseignements: Laurent Deslauriers, Responsable des communications, 438 862-8051, [email protected]