Budget du Québec 2022 : l'ACQ se réjouit de l'engagement du gouvernement de mettre fin aux délais de paiement dans l'industrie de la construction

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) est heureuse de constater que le gouvernement du Québec s'engage à mettre fin aux délais de paiement dans l'industrie de la construction, une demande historique de l'ACQ et de ses partenaires de l'industrie. L'ACQ est également satisfaite de la hausse des investissements dans le plan québécois des infrastructures (PQI) qui passeront de 135 milliards de dollars à 142,5 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Ces sommes serviront, entre autres, à la construction et à la rénovation des écoles, des hôpitaux et des maisons des aînés.

L'ACQ reconnaît aussi les efforts déployés par le ministre Girard afin de soutenir l'innovation et le virage technologiques des entreprises québécoises, mais s'inquiète des effets de la pénurie de la main-d'œuvre et de la hausse des coûts de construction à court terme.

Délais de paiement : redonner 1 milliard aux entreprises de construction à coût nul pour le gouvernement

Dans son budget 2022-2023, le gouvernement du Québec s'engage à mettre fin aux délais de paiement pour les entreprises de construction. Depuis plusieurs années, l'ACQ demande au gouvernement du Québec de mettre en place une réelle stratégie pour que les entreprises de construction soient payées dans des délais raisonnables, selon un calendrier de paiement obligatoire. Cette recommandation, à coût nul pour les contribuables, permettra aux entreprises de construction de disposer d'un milliard de dollars de plus annuellement.

« Il s'agit d'une annonce historique pour notre industrie. Nous savions déjà que la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, souhaitait considérer le problème dans le cadre du projet de loi 12, mais nous savons maintenant que le gouvernement a la ferme intention de le résoudre ce problème. Il faut désormais que le gouvernement passe de la parole aux actes et mette en place une stratégie d'accès aux marchés publics qui établira les balises d'un calendrier de paiement obligatoire », a souligné le président de l'ACQ, Jean-François Arbour, ing.

De nouveaux investissements dans les infrastructures

Pour une quatrième année consécutive, le gouvernement du Québec a décidé de bonifier le Plan québécois des infrastructures. Ainsi, au cours des 10 prochaines années, il investira plus de 7,5 G$ de plus dans les infrastructures publiques. Entre autres, il y a 2,8 G$ prévus pour la reconstruction de CHSLD en maison des aînés et 1,2 milliard pour la construction de nouvelles classes pour les élèves dans plusieurs régions du Québec.

Un important soutien à l'innovation et au secteur forestier

Les investissements annoncés pour soutenir la recherche et l'innovation (1,5 G$), tout comme les investissements spécifiques au secteur forestier sont bien accueillis par l'ACQ. Entre autres, les sommes dédiées au secteur forestier (163 M$) lui permettront de se moderniser et d'être plus productive. L'ACQ espère ainsi que ces investissements permettront d'augmenter la productivité de façon générale au Québec et de diminuer la pression sur les coûts des matériaux.

Par ailleurs, l'ACQ réitère sa proposition et souhaite travailler avec le gouvernement et ses partenaires pour développer la filière d'acier au Québec, alors que le fer est extrait ici. Une telle initiative permettrait, notamment, de répondre à un besoin nord-américain, tout en diminuant la pression sur les coûts des matériaux en acier et en rendant l'industrie de la construction québécoise moins dépendante des marchés internationaux.

Rien de nouveau pour contrer la pénurie de main-d'œuvre du secteur de la construction

L'ACQ accueille positivement l'aide consentie pour l'intégration des immigrants dans les milieux de travail. Cependant, l'absence de nouvelles mesures, spécifiques au secteur de la construction, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et pour accueillir davantage d'immigrants sur les chantiers est problématique, alors que l'industrie est appelée à contribuer significativement à la relance économique du Québec.

Le C3i reconduit et bonifié pour poursuivre le virage numérique

Le gouvernement a également annoncé qu'il allait bonifier le crédit d'impôt à l'investissement et l'innovation (C3i) pour encourager les entreprises de tous les secteurs à effectuer le virage numérique au cours de la prochaine année. Ainsi, une entreprise pourrait recevoir un crédit d'impôt se situant entre 10 et 40 % de ses dépenses admissibles en matériel de fabrication et de transformation, en matériel informatique ou progiciel de gestion.

Alors que le taux de numérisation du secteur de la construction est parmi les plus faibles de toutes les industries, ces crédits d'impôt sont nécessaires au virage numérique des entreprises de construction.

