Budget du Québec 2022-2023 : la Chambre salue la robustesse de l'économie et la santé des finances publiques dans un contexte de forte incertitude

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain note la robustesse de l'économie et la santé des finances publiques dans le budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard. Le gouvernement présente une vision ambitieuse pour renforcer la recherche et l'innovation, moderniser notre système de santé et accélérer la transition vers une économie plus sobre en carbone, et ce, sans alourdir le fardeau fiscal. La Chambre souligne toutefois l'importance de pallier la pénurie de main-d'œuvre et d'éviter des mesures susceptibles d'alimenter l'inflation.

« Le budget présenté par le ministre Girard confirme la robustesse de notre économie et la bonne santé de nos finances publiques dans un contexte de forte incertitude. Nous sommes présentement à l'aube d'une période où des investissements importants sont à faire. Il est rassurant de constater la saine gestion des finances publiques, qui se traduit par une réduction du déficit anticipé ainsi que du ratio dette/PIB et par le maintien de la trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, tout en poursuivant les versements au Fonds des générations », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les entreprises sont évidemment inquiètes des pressions inflationnistes. Nous comprenons qu'il est complexe, dans un budget provincial, d'apporter des réponses pour limiter l'augmentation de l'inflation et ses impacts sur les entreprises. Nous sommes satisfaits que le gouvernement résiste à la tentation d'avoir une politique budgétaire expansionniste. Nous croyons toutefois qu'il devrait concentrer ses interventions sur les citoyens les plus vulnérables. Les sommes annoncées pour aider les particuliers à faire face à la hausse du coût de la vie sont susceptibles d'alimenter l'inflation. Nous invitons le gouvernement à évaluer les effets de ces mesures ponctuelles et à ajuster son approche selon l'évolution de la situation », a ajouté Michel Leblanc.

« La pénurie de main-d'œuvre demeure le premier frein à la croissance de nos entreprises et à la relance des secteurs les plus touchés par la pandémie. C'est un enjeu qui menace la bonne santé économique du Québec. Nous avons salué l'Opération main-d'œuvre, présentée dans le cadre de la mise à jour économique de l'automne. Le gouvernement doit cependant assurer un suivi sur la rapidité du déploiement et du décaissement des sommes pour ce programme, en évaluant son impact. La pénurie de main-d'œuvre affecte l'ensemble des secteurs d'activité. Le gouvernement doit se montrer à l'écoute des besoins des entreprises et faire preuve de réactivité », a poursuivi Michel Leblanc.

« La somme de 2,2 milliards pour renforcer la recherche et l'innovation au Québec dénote une vision ambitieuse, qui contribuera notamment à soutenir les entreprises dans leur virage numérique. Cette stratégie viendra appuyer les actions du ministre Fitzgibbon pour renforcer la valorisation et la commercialisation des innovations développées par nos entreprises. Nous invitons le gouvernement à arrimer cette stratégie aux zones d'innovation, très attendues pour le Grand Montréal. Avec cette approche, le gouvernement mise sur la hausse de la productivité de nos entreprises et sur des secteurs stratégiques tels que les sciences de la vie. Des centres d'excellence en recherche de la métropole, tels que HEC Montréal et le Centre de recherches mathématiques de l'Université de Montréal, vont bénéficier directement de cette approche », a indiqué Michel Leblanc.

« La lutte aux changements climatiques exige des actions ambitieuses. Nous prenons note du montant additionnel de 1 milliard annoncé pour la mise en œuvre du Plan pour une économie verte. Le gouvernement mise également sur des créneaux d'avenir tels que le développement de la filière batterie et des bioénergies. Nous espérons que les sommes prévues pour la décontamination des terrains serviront notamment à accélérer le développement de l'Est de Montréal dans une perspective durable. Nous invitons le gouvernement à considérer également des mesures d'écofiscalité à coût nul, qui aideraient à réduire les émissions de GES sans alourdir le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises. Ces gestes fiscaux sont nécessaires pour réussir notre transition vers une économie plus durable », a expliqué Michel Leblanc.

« La Chambre accueille favorablement le soutien ciblé à des secteurs phares de l'économie métropolitaine, tels que le tourisme et la culture, ainsi que les investissements prévus pour renforcer la connectivité internationale de Montréal, à l'heure de la réouverture des frontières. Elle salue également le soutien annoncé pour les organismes de transport collectif et la collaboration du gouvernement du Québec avec le gouvernement du Canada. Cette annonce était attendue par les sociétés de transport du Grand Montréal, durement touchées par la crise. Nous soulignons les sommes allouées à la réalisation du Nouveau Vic, un projet structurant pour le Grand Montréal et le Québec. La Chambre réitère d'autre part l'importance d'investir dans l'agrandissement du Palais des congrès. Pour rester attractive et pour véritablement relancer le secteur touristique, tel que le budget en fait mention, Montréal doit posséder des espaces capables d'accueillir les grandes foires commerciales dans nos secteurs de pointe », a indiqué Michel Leblanc.

« La Chambre se réjouit des sommes annoncées pour accélérer le traitement des dossiers d'immigration. Cette mesure répond directement aux demandes de la Chambre présentées dans le cadre des consultations prébudgétaires. L'attraction de talents internationaux est une réponse directe aux enjeux de main-d'œuvre. Nous notons également les investissements pour la francisation des immigrants sur leurs lieux de travail. À cet effet, la Chambre réitère l'importance de réactiver les programmes terrain qui ont été suspendus durant la pandémie, notamment son programme J'apprends le français, maintes fois primé. Enfin, la Chambre s'interroge sur les mesures annoncées pour attirer les étudiants internationaux dans des établissements d'enseignement en région. Cet objectif, bien que louable, ne doit pas être atteint en réduisant la capacité des établissements d'enseignement du Grand Montréal d'attirer et de retenir des étudiants internationaux », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Anne-Sophie DesRoches, Consultante, Relations médias, Tél. : 514 238-1825