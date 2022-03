UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION POUR LE SPORT

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - SPORTSQUÉBEC accueille les investissements en sport annoncés aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard, dans le cadre du Budget du Québec 2022-2023. Au cœur des actions, faire bouger les Québécois, et particulièrement les jeunes, en investissant 250 millions de dollars sur cinq ans, dont 37,3 millions de dollars pour 2022-2023. Cet élément clé du Budget aura un impact financier sur le développement du loisir et du sport en quatre (4) points :

« Bonifier le financement des programmes et des projets pédagogiques particuliers sportifs »;

« Favoriser le partage d'infrastructures sportives entre le milieu scolaire et le milieu municipal »;

« Développer et soutenir l'accès aux équipements récréatifs et sportifs »;

« Améliorer l'expérience et la sécurité des jeunes dans la pratique d'activités récréatives et sportives ».

Il faudra attendre les prochaines annonces pour connaître plus précisément les sommes investies dans chaque programme touchant le milieu sportif. SPORTSQUÉBEC, avec le soutien de ses partenaires, offre sa collaboration au gouvernement du Québec pour préciser les besoins et les priorités du milieu sportif.

Il est toutefois important de souligner qu'un rattrapage significatif devra se poursuivre dans les prochaines années, le sport ayant fait l'objet d'un sous-financement chronique depuis longtemps. De plus, SPORTSQUÉBEC invite le gouvernement du Québec à considérer les enjeux de main-d'œuvre ainsi que l'impact de l'inflation sur les organisations.

Faire du sport une véritable priorité

SPORTSQUÉBEC invite les décideurs publics à faire du sport une véritable priorité de société. Il va sans dire que la pratique de l'activité sportive constitue une solution clé pour prendre soin de la santé physique et mentale de la population, notamment chez les jeunes. Le sport est un véritable outil de prévention en santé.

Nul doute que les besoins sont grands à l'heure actuelle, notamment en matière d'infrastructures, de ressources financières et humaines. En effet, de nombreuses infrastructures datent de plusieurs décennies. Des ajouts de plateaux sportifs sont nécessaires, car ce sont souvent ceux-ci qui limitent la pratique sportive. Dans le milieu sportif, les conséquences de la pandémie se font aussi ressentir et des mesures spécifiques devront permettre de soutenir les organisations provinciales, régionales et locales du Québec.

Citation

« SPORTSQUÉBEC prend acte des annonces faites aujourd'hui dans le Budget. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction mais il reste beaucoup à faire pour répondre aux besoins criants du milieu. La pandémie de COVID-19 a eu des impacts considérables sur la santé des Québécois, ainsi que sur le développement sportif. Au cours des deux dernières années, nous avons tous pu constater à quel point le sport est essentiel à un bon équilibre. Une relance concertée du milieu sportif est cruciale et contribuera au bien-être de la population québécoise. »

- Isabelle Ducharme, Directrice générale, SPORTSQUÉBEC

SPORTSQUÉBEC souhaite que ce Budget réponde aux attentes du milieu et de la population pour une relance économique et sportive réussie.

À propos de SPORTSQUÉBEC

SPORTSQUÉBEC, regroupe 67 fédérations sportives provinciales, 17 unités régionales de loisir et de sport et 18 partenaires multisports qui, par leur structure bénévole et permanente, contribuent au développement du sport et à sa pratique universelle. En partenariat avec les organismes québécois et canadiens, SPORTSQUÉBEC assume une place importante dans le leadership du développement du système sportif du Québec par la promotion et la défense des intérêts de la collectivité sportive, ainsi que par la gestion de programmes sportifs tels que les Jeux du Québec, la formation aux entraîneurs, et le Gala Sports Québec. www.sportsquebec.com

SPORTSQUÉBEC, le sport c'est nous.

SOURCE SportsQUÉBEC

