Budget du Québec 2021-2022 - Le RQRA est très satisfait des mesures annoncées pour venir en aide aux résidences privées pour aînés (RPA)

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) accueille avec grand enthousiasme les diverses mesures concernant les RPA qui figurent au budget1 présenté hier à l'Assemblée nationale. « Il s'agit d'une grande victoire pour des centaines de résidences privées pour aînés qui pourront enfin se sortir du mode survie et se concentrer sur leur raison d'être; soit de prendre soin des aînés du Québec », a affirmé M. Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Un peu plus de 700 M$ sont en effet prévus sur cinq ans et touchent le soutien pour la mise aux normes de certaines RPA (52 M$), le soutien accru pour l'installation de gicleurs (41,7 M$), le soutien salarial post-COVID pour le personnel soignant (335,8 M$), ainsi que la bonification de 1 % par année, pour les cinq prochaines années, du crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés (268,5 M$). « Toutes ces mesures d'aide financière contribueront grandement à pérenniser les services offerts en RPA, ce qui s'avère fondamental dans le contexte de vieillissement de la population vécu dans notre société », a indiqué Yves Desjardins.

Rappelons que la pandémie de COVID-19 a aggravé des problématiques déjà existantes et qui ont poussé plus de 600 RPA à la fermeture depuis janvier 2014. Une très forte majorité d'entre elles étaient de petite taille. Encore aujourd'hui, on observe que plus de 60 % du parc immobilier des résidences privées pour aînés de la province est composé d'immeubles comptant moins de 50 unités locatives. Ces adresses ont pignon sur rue principalement hors des grands centres urbains et permettent aux aînés de rester dans leur communauté. « Le budget présenté hier par le ministre des Finances, M. Éric Girard, constitue un véritable gage d'avenir pour l'industrie des RPA », a conclu Yves Desjardins.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

www.rqra.qc.ca

1 Budget 2021-2022 - Plan budgétaire (voir à la section B, à partir de la page 60)

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Renseignements: Source et relations médias: Marie-Claude Dion, Responsable des communications, Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Tél. : 514 526-3777, poste 240, Cell. : 514 402-2877, [email protected]

Liens connexes

www.rqra.qc.ca