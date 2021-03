Budget du Québec 2021-2022 - L'APCHQ réagit au budget Girard

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du budget du ministre des Finances, M. Éric Girard, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a tenu à saluer les bonifications apportées aux programmes en habitation, mais reste néanmoins sur sa faim étant donné l'absence de mesures en matière d'efficacité énergétique.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, l'Association avait recommandé d'investir, entre autres, dans des mesures efficaces visant à soutenir la rénovation écoresponsable pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et poser des actions concrètes afin de favoriser l'accès à la propriété.

« Nous comprenons que la bonification des sommes pour soutenir les programmes tels que Accès Logis Québec font partie du filet social de l'habitation et qu'il est, aujourd'hui plus que jamais, important de soutenir les ménages ayant des difficultés à se loger convenablement. Cependant, force est de constater que malgré nos recommandations, le gouvernement a choisi de ne pas stimuler les programmes d'efficacité énergétique qui ont pourtant un impact significatif auprès des Québécois et permettent au secteur de l'habitation d'apporter sa contribution aux enjeux climatiques », commente François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

La rénovation écoresponsable passée sous silence

L'APCHQ regrette en effet que le budget ne propose rien pour soutenir les ménages qui effectuent des rénovations écoresponsables. Le parc immobilier québécois est vieillissant et a de grands besoins. L'Association considère que sa rénovation et surtout celle du parc de logements locatifs jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la performance environnementale et énergétique du Québec. Plus spécifiquement, l'APCHQ avait proposé de maintenir la bonification des programmes Rénoclimat et Chauffez vert mis en place en 2020 et qui avaient suscité un vif intérêt.

Ainsi, selon des données obtenues par Transition énergétique Québec (TEQ), de mai à octobre 2020, une hausse moyenne de 63 % des inscriptions au programme Rénoclimat a été enregistrée par rapport à la même période en 2019. Les propriétaires de bâtiments multilogements ont particulièrement bien répondu à l'appel, avec une hausse des inscriptions atteignant 147 %, pour un total de plus de 2 500 nouveaux participants pour ce type de bâtiments.

« Alors que le secteur résidentiel est responsable de 5 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec1, et qu'une réduction collective de 37,5 % est attendue d'ici 2030, notre association considère que la portion résidentielle pourrait diminuer rapidement, moyennant quelques investissements. D'ailleurs, il est évident que des mesures touchant les travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique des plus vieux immeubles susciteraient un engouement certain des consommateurs. Ainsi, comme on a pu s'en rendre compte en 2020, dans le cadre de Rénoclimat, ce sont plus de 24 000 participants qui se sont prévalus d'une évaluation énergétique gratuite. Dans le cadre du programme Chauffez vert, ce sont quelque 3 000 propriétaires qui ont réclamé leur aide financière pour le remplacement d'un système de chauffage au mazout par un système alimenté par une énergie renouvelable, et environ 32 000 thermopompes ont pu être installées en moins de six mois », souligne François Bernier.

Qu'en est-il de l'accession à la propriété?

L'APCHQ regrette également que le budget ne propose aucune mesure concernant l'accession à la propriété. La propriété résidentielle est pourtant l'un des principaux moyens permettant aux ménages d'accumuler un patrimoine. Rappelons que le Québec affiche un retard important par rapport au reste du Canada au chapitre du taux de propriété, soit 61,3 % comparativement à 67,8 % pour la moyenne canadienne. De plus, dans le contexte actuel de pénurie de logements, l'accession à la propriété permettrait de libérer des logements et d'apaiser les pressions sur le marché.

« Dans le contexte actuel, où l'augmentation des coûts se conjugue à une pénurie de logements, les ménages souhaitant devenir propriétaires doivent se chausser adéquatement pour emprunter le sentier, semé d'embûches, de l'accession à la propriété », souligne François Bernier.

_______________________

1 Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques

Faits saillants

408,2 millions de dollars sont prévus pour accroître notamment l'offre de logements abordables d'ici 2025-2026;

250 millions de dollars sur trois ans pour accélérer la réalisation d'environ 5 000 logements sociaux qui n'ont pas encore été livrés;

37,6 millions de dollars sur quatre ans pour la réalisation de 500 nouveaux logements du programme AccèsLogis;

20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le programme RénoRégion, qui accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste et vivant en milieu rural pour corriger des défectuosités majeures sur leur résidence;

20 millions de dollars additionnels sur deux ans pour le programme Rénovation Québec, qui permet d'appuyer financièrement les municipalités qui veulent se doter de programmes pour la rénovation de logements dans des secteurs résidentiels dégradés;

20 millions de dollars de plus sur deux ans pour le Programme d'adaptation de domicile, qui vise à aider les propriétaires de logements à assumer le coût des travaux nécessaires pour rendre leur logement accessible et adapté aux besoins des personnes handicapées qui y habitent, et ce, afin que celles-ci puissent demeurer plus longtemps dans leur domicile;

25,7 millions de dollars sur trois ans afin d'appuyer les propriétaires de résidences endommagées par la pyrrhotite;

2 millions de dollars en 2021-2022 pour le Programme d'intervention résidentielle - mérule, qui vise à contribuer financièrement à la réalisation des travaux nécessaires pour remettre en état les bâtiments résidentiels contaminés par la présence de mérule.

À propos de l'APCHQ Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

