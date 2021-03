Budget du Québec 2021-2022 - De l'aide supplémentaire pour les victimes de la pyrrhotite

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) salue l'aide supplémentaire accordée aux victimes de la pyrrhotite dans le budget du gouvernement du Québec 2021-2022, dévoilé le 25 mars.

Après l'annonce faite en décembre dernier en ce qui a trait au remboursement des tests de pyrrhotite et de la lettre de conformité, les 25,7 M$ annoncés hier représentent une étape supplémentaire franchie par le gouvernement du Québec dans la résolution de la crise. La CAVP souligne cependant que le travail n'est pas terminé et attend de connaitre les détails de ce réinvestissement dans le programme d'aide aux victimes.

Bien que les sommes octroyées ne permettent pas de mettre un terme définitif à la crise, elles pourront toutefois aider concrètement plusieurs familles de la région de la Mauricie et démontrent, du même coup, l'engagement du gouvernement envers les victimes.

« Nous sommes heureux de constater que les victimes de la pyrrhotite pourront bénéficier d'une aide supplémentaire au cours des prochaines années, afin de procéder à la réparation de leurs propriétés et remercions le député de Maskinongé, M. Simon Allaire pour son implication dans ce dossier. Ce montant ne permet pas de mettre un terme à cette crise, qui dure depuis plus de 10 ans. Toutefois, tant que cet enjeu ne sera pas définitivement réglé, nous allons continuer nos démarches », soutient Alain Gélinas, président de la CAVP.

La participation du fédéral est nécessaire

La CAVP compte sur les deux paliers de gouvernement pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au dossier de la pyrrhotite, le plus tôt possible.

Le gouvernement fédéral a promis de venir en aide aux victimes si Québec bonifiait le programme d'aide aux victimes. Nous nous attendons maintenant à ce que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. François-Philippe Champagne, respecte sa parole dès le prochain budget, le 19 avril, et accorde aux victimes l'importance qu'elles méritent. L'heure est à l'action.

À cet effet, la CAVP sollicitera un échange avec le ministre Champagne afin de s'assurer que les démarches requises se réalisent dans les plus brefs délais.

Une implication rapide du gouvernement fédéral en ce qui concerne la bonification du programme d'aide est plus importante que jamais, non seulement pour aider les familles, mais aussi, pour contribuer à relancer l'économie de la région.

« Aux victimes, soyez assurées que l'équipe de la CAVP ne ménagera aucun effort pour continuer de faire avancer nos diverses demandes et obtenir les sommes nécessaires pour mettre fin à cette crise, le plus tôt possible », souligne M. Gélinas.

À propos de la pyrrhotite en Mauricie

Environ 8 000 résidences, construites entre 1996 et 2008 dans la région de la Mauricie, l'ont été en utilisant une pierre impropre à la construction, résultant en des problèmes majeurs pour les fondations de ces immeubles. Ce vice de construction a fait chuter la valeur des propriétés et les coûts de réparation moyens s'élèvent à près de 200 000 $. Véritable tragédie, la pyrrhotite a également des impacts psychosociaux majeurs sur les familles victimes, qui doivent aujourd'hui composer avec la dépression, les faillites et la détresse psychologique.

SOURCE Coalition pour les victimes de la pyrrhotite

Renseignements: Isabelle Verge, [email protected], 514 701-7223