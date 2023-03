Budget du gouvernement du Québec : une aide de près de 340 M$ à l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'exercice financier 2023

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les organismes publics de transport en commun (OPTC) de la région ne peuvent se passer de l'aide financière offerte par le gouvernement du Québec. Cette aide de près de 340 M$ pour 2023 est bienvenue. Au cours des prochaines semaines, le conseil d'administration de l'ARTM devra équilibrer le budget 2023 sans affecter le niveau de service aux usagers.

« L'écosystème de la région métropolitaine a pour priorité de s'assurer que chaque dollar investi se traduit en un maximum de services pour le citoyen. Il en va de notre devoir en tant que gestionnaires de fonds publics et de notre engagement envers la mobilité durable. Collectivement, afin d'aller encore plus loin en innovant et en travaillant ensemble au bénéfice des usagers, l'ARTM et ses partenaires ont entrepris plusieurs chantiers afin d'accroître la performance, de répondre aux nouveaux besoins et surtout de relancer le transport collectif de la région. Nous voulons aller plus loin, faire mieux et offrir plus », a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

L'ARTM rappelle que le transport collectif n'est pas une dépense, mais un investissement. Un investissement qui produit un véritable effet de levier sur l'économie locale. Chaque dollar investi dans le transport collectif génère un effet multiplicateur de plus de 2,5 en retombées économiques. Les coûts sociaux qu'il génère sont près de 9 fois moins élevés que ceux reliés aux dépenses liées à l'utilisation de l'automobile. Bref, il s'agit d'un moteur de développement et d'inclusion sociale qui permet également de lutter contre la perte de productivité qu'engendrent la congestion (4,2 G$ annuellement) et les GES qui hypothèquent notre avenir à tous.

Le gouvernement du Québec a reconnu le rôle stratégique de la mobilité durable et du transport collectif dans le développement d'une économie verte, d'un avenir à notre image. Il s'est doté d'une Politique de mobilité durable - 2030 avec des objectifs ambitieux et nécessaires. Toutefois, pour que la vision et les intentions se traduisent en actions, des sources de financement conséquentes doivent être identifiées.

De même, le défi du financement du transport collectif demeure entier pour les prochaines années dans la région métropolitaine de Montréal : « La ministre peut compter sur le travail acharné des acteurs de la mobilité de la région métropolitaine où vit et se déplace plus de la moitié de la population du Québec. Prochainement, nous aurons rendez-vous afin d'aller encore plus loin, notamment dans le cadre des travaux sur le financement prévisible et pérenne pour les cinq prochaines années.», a conclu M. Gendron.

