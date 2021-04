Budget du Canada 2021 : un pas dans la bonne direction, mais en deçà des attentes des transformateurs laitiers d'ici touchés par les accords de libre-échange

SAINT-LAMBERT, QC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement fédéral a annoncé hier dans le cadre du dépôt de son budget 2021 qu'il libérera une somme de 292 M$ sur sept ans pour aider les transformateurs de produits agricoles soumis à la gestion de l'offre, ce qui inclut les transformateurs laitiers canadiens. Le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) estime que cette somme, bien qu'incomplète, représente un pas dans la bonne direction afin d'atténuer les impacts sur les transformateurs laitiers de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Le CILQ considère que cette annonce est un geste positif, mais il s'attendait à un niveau de soutien plus élevé du gouvernement fédéral compte tenu de l'importance des défis qui attendent les transformateurs laitiers québécois et canadiens à la suite de la mise en application de ces accords. Le Conseil rappelle que les trois derniers accords commerciaux signés par le gouvernement canadien feront perdre aux transformateurs laitiers plus de 10 % de leur marché au cours des sept prochaines années. Cette ouverture des marchés aux importations coûtera plus de 300 M$ par années aux transformateurs laitiers d'ici.

Les sommes prévues au budget du gouvernement fédéral d'hier ne couvrent pas les conséquences sur le secteur de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui est entré en vigueur en 2020. Néanmoins, le CILQ prend bonne note de l'engagement du gouvernement du Canada d'accorder une indemnisation entière et équitable relativement au nouvel ALÉNA. Le CILQ reçoit également positivement la volonté exprimée du gouvernement fédéral de poursuivre les discussions avec les représentants des secteurs soumis à la gestion de l'offre pour déterminer cette indemnisation entière et équitable. Le Conseil offre sa plus grande collaboration pour aider le gouvernement à définir le niveau d'aide qui sera nécessaire pour assurer un secteur de la transformation laitière pérenne et dynamique au pays.

À propos du Conseil des industriels laitiers du Québec

Le Conseil des industriels laitiers du Québec est une association qui regroupe 97% des transformateurs laitiers du Québec. La mission du Conseil est de contribuer au développement économique, social et professionnel de l'ensemble de ses membres, dans le respect de l'équité et d'un développement dynamique et structuré de l'industrie québécoise. Le Conseil compte quelque 90 entreprises laitières membres et une cinquantaine d'entreprises fournisseurs de services aux membres.

