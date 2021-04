Budget du Canada 2021-2022 - Le gouvernement Legault a maintenant tous les moyens nécessaires pour compléter le réseau de CPE

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Il y a 25 ans, le Québec a été visionnaire en mettant en place le réseau des centres de la petite enfance (CPE). Aujourd'hui, le gouvernement canadien reconnait sans équivoque le leadership du Québec et lui donne largement les moyens de compléter le réseau des CPE/BC. L'Association québécoise des CPE (AQCPE) incite sans ambages le gouvernement de M. Legault à concrétiser ce projet de société et ainsi faire du Québec le premier État en Amérique de Nord à offrir un réseau de services éducatifs à l'enfance universel, abordable et de qualité à tous les jeunes enfants.

Citation

« C'est une excellente nouvelle pour les familles. Le gouvernement canadien reconnait les impacts majeurs, autant sociaux qu'économiques, d'un programme de services de garde éducatifs de qualité, accessible et abordable. Le modèle CPE a fait ses preuves et l'annonce substantielle d'aujourd'hui en est une attestation. Jumelé à l'engagement du gouvernement de M. Legault envers la réussite de chaque enfant, il n'y a maintenant plus aucun obstacle pour que le gouvernement du Québec complète cette vision et offre à toutes les familles qui le souhaitent, une place en CPE/BC », a commenté Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

L'expérience québécoise le démontre : pour atteindre les objectifs - notamment d'aider les femmes à retourner sur le marché du travail, d'assurer l'égalité des chances entre les enfants et leur développement optimal - la société a un rôle actif à jouer, qui passe entre autres par la mise en place de services éducatifs de haute qualité, dans un modèle à but non lucratif. À l'inverse, les crédits d'impôt et les incitatifs pour favoriser un libre marché n'ont pas donné de résultats conséquents, entre autres sur la couverture de l'offre sur le territoire.

La pénurie de la main-d'œuvre en tête

La haute qualité qu'on retrouve dans le réseau des CPE est indissociable d'un personnel éducatif qualifié. Or, la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le réseau est un frein majeur, qui de plus, a été exacerbé par la pandémie.

« Si le Québec souhaite rester en tête de peloton, il est impératif de reconnaitre cette profession à sa juste valeur. Il faut aussi rapidement mettre de l'avant des mesures ambitieuses, afin que les conditions reflètent l'importance de ce rôle pour la société : éduquer les adultes de demain » a plaidé Mme Bélisle.

Rêver grand

« Il y a 25 ans, l'idée de créer des milieux éducatifs de haute qualité, accessibles et abordables était un rêve fou porté par des milliers de femmes sur le terrain, dans les garderies communautaires. En 1996, le gouvernement et la société civile ont saisi tout le potentiel de ce projet de société.

Parti sur des chapeaux de roues, le développement du réseau des CPE/BC a par la suite fait les frais des aléas politiques, avec les dérives que nous connaissons. 25 ans d'expérience plus tard, avec des preuves scientifiques solides de sa plus-value et l'annonce d'aujourd'hui, nous avons maintenant tout en main pour pleinement concrétiser cet essentiel projet de société », a conclu Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE et une des instigatrices du réseau des CPE.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

