Budget additionnel de 12,6 M$ pour poursuivre le déploiement du programme d'extension du réseau triphasé

QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'immense succès du programme d'extension du réseau triphasé, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, est heureux de poursuivre dans cette voie en accroissant le budget offert au programme afin de soutenir les entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire souhaitant l'extension du réseau triphasé.

Le remplacement des énergies fossiles par des énergies propres peut représenter un défi de taille pour les entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire, en raison notamment de l'indisponibilité du réseau électrique triphasé dans plusieurs régions rurales du Québec. L'extension de ce réseau électrique permettrait d'offrir une source d'énergie propre aux agriculteurs pour le fonctionnement de certains appareils énergivores, en substitution aux énergies fossiles couramment utilisées dans ce secteur.

En raison de l'importante demande pour l'accès au réseau triphasé, des objectifs de modernisation des secteurs agricole et agroalimentaire de même que des cibles de réduction des émissions de GES du Plan pour une économie verte, le Gouvernement du Québec a ajouté un investissement de 12,6 M$ sur deux ans, dans le cadre du budget 2021-2022, qui serviront à poursuivre le déploiement du réseau électrique triphasé dans les régions rurales du Québec. Au total, en incluant l'enveloppe de 15,2 M$ annoncée l'année dernière, c'est donc près de 28 M$ qui serviront à stimuler l'économie régionale grâce à un soutien financier directement versé aux producteurs agricoles et aux entreprises agroalimentaires.

Rappelons qu'un programme d'aide financière à l'extension du réseau triphasé a été mis en place par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en novembre 2020. Ce programme a connu un vif succès lors de son premier appel de projets et a permis de financer un peu plus de 70 projets dans tout le Québec, lesquels généreront près de 24 M$ d'investissements par l'attribution de plus de 11 M$ en aide financière.

« Avec cet investissement majeur, le gouvernement pose un geste concret pour relancer l'économie régionale. En plus d'être un levier économique important, l'accessibilité au réseau triphasé de distribution d'électricité permettra le remplacement d'énergies fossiles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par notre action, nous souhaitons soutenir l'industrie pour qu'elle puisse optimiser ses activités et ainsi réaliser des projets porteurs. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Dans le cadre du programme d'extension du réseau triphasé, l'aide financière maximale accordée peut atteindre 75 % des dépenses admissibles pour la réalisation du projet, avec un plafond de 250 000 $ par projet.

Des appels de projets sont prévus jusqu'en 2023. Le prochain commencera le 20 mai 2021. Les détails seront précisés sur le site Web du Ministère. Un budget de 10 M$ est disponible pour 2021-2022.

