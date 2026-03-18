Budget 2026-2027 : réaction de Banques alimentaires du Québec - Banques alimentaires du Québec salue un engagement majeur du gouvernement pour soulager l'insécurité alimentaire

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Banques alimentaires du Québec (BAQ) accueille avec satisfaction l'annonce du budget 2026‑2027, qui répond aux demandes formulées par le réseau pour faire face à la croissance soutenue de l'insécurité alimentaire au Québec.

L'appui renouvelé au financement dédié à l'achat de denrées ainsi que la décision de reconduire et d'élargir aux organismes locaux le programme d'infrastructures à partir de 2027 permettront au réseau de mieux répondre à la pression croissante observée partout au Québec. Ces mesures arrivent à un moment critique, alors que les demandes d'aide alimentaire atteignent déjà plus de trois millions par mois, une hausse de 6,6% en un an et de 37% depuis 2022.

«Nous saluons l'écoute du gouvernement, ainsi que son engagement au cours des dernières années pour soutenir les Québécoises et les Québécois les plus vulnérables. L'aide récurrente a permis au réseau de mieux répondre à la pression croissante. Pour la suite, nous espérons passer d'une réponse d'urgence à des actions structurantes visant à réduire l'insécurité alimentaire au Québec », souligne Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec.

La faim continuera d'augmenter

Les demandes d'aide alimentaire ont bondi de 61 % depuis la pandémie, et selon la récente analyse d'Aviseo, la progression se poursuivra pour atteindre 3,9 millions de demandes par mois d'ici 2028. Cette tendance exerce une pression soutenue sur les organismes, dont plusieurs atteignent déjà leurs limites en matière de capacité d'entreposage, de logistique et de ressources humaines.

BAQ poursuivra son travail de collaboration avec le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et répondre aux besoins d'un nombre croissant de ménages d'ici.

À propos de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 33 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 400 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 600 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Banquesalimentaires.org

SOURCE Les Banques alimentaires du Québec

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