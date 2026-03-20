Budget 2026-2027 : l'accès à l'emploi fragilisé et l'accompagnement des personnes relégué à l'angle mort

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre (COCDMO) exprime ses sérieuses préoccupations à la suite du dépôt du budget 2026-2027 par le ministre des Finances, M. Éric Girard, dans un contexte d'incertitude marqué par des transformations profondes du marché du travail, une pression accrue sur les services publics d'emploi et une montée des inégalités sociales.

Un angle mort majeur : le développement du potentiel humain

Alors que le Québec fait face à des défis majeurs -- enjeux démographiques, rareté de main-d'œuvre, transformations technologiques -- le budget fait le choix de prioriser des réponses sectorielles et économiques immédiates. Face au climat d'incertitude, la Coalition rappelle que le développement et la reconnaissance des compétences, ainsi que le financement structurant et durable des services d'emploi, doivent constituer des priorités incontournables.

Des choix qui fragilisent des leviers essentiels

Malgré leur rôle central, les organismes communautaires en employabilité demeurent les grands oubliés du budget ; ils ne bénéficient d'aucun réinvestissement structurant. Pendant que des sommes importantes sont consacrées à la gestion des conséquences sociales -- itinérance, insécurité alimentaire, santé mentale -- les solutions durables comme l'accompagnement vers l'emploi demeurent sous-financées.

« On parle de productivité, d'innovation, d'intelligence artificielle. Mais on oublie le principal moteur de tout cela : les personnes. Si ce budget prétend être ciblé et responsable, il ne devrait pas pour autant être aussi sobre et laisser en marge les besoins en accompagnement des personnes vers l'emploi. En particulier, des personnes vulnérables, éloignées du marché du travail. Négliger le rôle crucial des services d'aide à l'emploi, c'est compromettre l'intégration de plusieurs travailleurs ayant le potentiel de contribuer à la vitalité du marché du travail et d'accroître sa productivité. On finance les conséquences de la pauvreté, mais pas suffisamment ses solutions. C'est un non-sens économique autant que social. » - Sonya Cormier, Directrice générale de la COCDMO

Investir dans l'accompagnement : un choix stratégique pour renforcer notre capacité collective à long terme

La COCDMO insiste : le financement des organismes communautaires en employabilité doit être considéré comme un investissement à fort rendement social et économique.

Dans un contexte où les parcours professionnels se complexifient, l'accompagnement personnalisé constitue un levier incontournable pour favoriser une intégration durable en emploi, prévenir l'exclusion et soutenir la productivité du Québec. Investir dans les compétences et dans cet accompagnement, c'est donc investir dans une société à la fois plus juste, plus résiliente et plus prospère.

Appel à l'action : quatre axes structurants pour la main-d'oeuvre

La Coalition appelle le gouvernement à faire preuve de leadership en adoptant une vision globale et cohérente du développement de la main-d'œuvre, centrée sur les parcours de vie des personnes. Pour ce faire, la COCDMO réitère l'importance d'agir autour de quatre axes structurants :

Reconnaître et financer adéquatement les organismes en employabilité comme piliers du système de main-d'œuvre;

comme piliers du système de main-d'œuvre; Faire de la qualification et de la formation pour tous une priorité nationale, au-delà des secteurs ciblés;

au-delà des secteurs ciblés; Assurer des conditions de vie décentes, essentielles à une participation durable au marché du travail;

essentielles à une participation durable au marché du travail; Garantir un accès simplifié et universel aux services publics d'emploi, en misant sur l'accompagnement humain.

À propos de la COCDMO

La COCDMO œuvre depuis plus de 30 ans pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes éloignées du marché du travail. Elle défend le droit à la formation et à l'emploi à travers quatre volets principaux : insertion en emploi, formation, développement communautaire et défense des droits. Elle regroupe 11 réseaux nationaux représentant plus de 900 organismes au Québec.

SOURCE Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO)

Source : Sonya Cormier, Directrice générale, COCDMO, [email protected], 438-922-9211