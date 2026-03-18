BUDGET 2026-2027 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : « LE GOUVERNEMENT FAIT LA SOURDE OREILLE »

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Association professionnelle des audioprothésistes du Québec (APAQ) constate que le gouvernement a raté une occasion d'améliorer la santé auditive de centaines de milliers de Québécois. En déposant son dernier budget de la présente législature, le gouvernement Legault a choisi de ne pas écouter les demandes communes des audioprothésistes et des groupes de la société civile, notamment la coalition initiée par l'AQDR Roberval dont fait partie l'APAQ, qui vise à élargir la couverture des prothèses auditives par les programmes publics de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« Cela fait plusieurs années que les audioprothésistes sonnent l'alarme auprès de la RAMQ. La santé auditive, ce n'est pas seulement la capacité à bien entendre. Elle peut mener à plusieurs autres enjeux, notamment une augmentation du risque de perte cognitive et favoriser l'isolement. Les audioprothésistes sont là pour aider les patients : il faut maintenant que le gouvernement réponde présent », note Olivier Desautels, président de l'APAQ.

Une couverture publique mal adaptée aux réalités d'aujourd'hui

Actuellement, le Programme d'aide auditive de la RAMQ ne couvre généralement qu'un seul appareil, bien que l'humain entende en stéréophonie. Le Québec affiche un grand retard par rapport au reste du Canada à l'égard du programme public.

L'APAQ invite le gouvernement et la RAMQ à mettre en place trois solutions :

l'introduction d'une couverture bilatérale ; L'abolition du seuil de 35 dB lorsque l'appareillage auditif est recommandé par un audiologiste ; la possibilité pour les patients de transférer le montant de base vers une prothèse dont la technologie répond mieux à leurs besoins.

L'APAQ souhaite rappeler au gouvernement qu'au Québec, plus de 864 000 personnes présentent une déficience auditive permanente, soit 10 % de la population. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 33 % d'entre elles ont une perte auditive qui nuit à leurs activités quotidiennes. À partir de 75 ans, ce pourcentage augmente à 50 %. Les prothèses auditives sont couvertes dans une proportion de près de 75 % par des programmes publics québécois.

L'APAQ continuera d'être mobilisée pour la santé des patients

En plus d'interpeller le gouvernement pour l'élargissement de la couverture des programmes publics, les audioprothésistes continueront de promouvoir leur rôle essentiel et concentreront leurs interventions sur 3 grandes priorités :

Un meilleur accès aux aides de suppléance à l'audition ; Le respect du champ de pratique des audioprothésistes ; Accompagner les organismes payeurs dans la révision de leur règlementation.

L'APAQ

L'Association professionnelle des audioprothésistes du Québec (APAQ) est un syndicat professionnel qui a pour mission de rassembler et représenter l'ensemble des audioprothésistes du Québec, de défendre leurs intérêts professionnels, et de promouvoir le rôle essentiel de l'audioprothésiste dans le maintien et l'amélioration de la santé auditive de la population. Elle veille à valoriser la profession et à soutenir ses membres par l'accompagnement et le partage de bonnes pratiques. L'APAQ regroupe tous les audioprothésistes œuvrant au Québec, soit à ce jour 515 professionnels.

SOURCE Association professionnelle des audioprothésistes du Québec (APAQ)

Renseignements : Gilber Paquette, Directeur général, [email protected], 1-833-205-1906