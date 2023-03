Budget 2023 : un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) tient à souligner les efforts déployés par le gouvernement du Québec dans son plus récent budget afin d'améliorer l'accès aux soins de première ligne pour la population québécoise.

L'OIIQ salue notamment la volonté de créer 23 cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) d'ici 2028, dont six au cours de la prochaine année. Cette initiative témoigne de la reconnaissance de la valeur de leur rôle auprès des patients, dont la capacité à diagnostiquer des maladies, à prescrire des examens, à déterminer des traitements et à effectuer le suivi de grossesse.

Cependant, le succès de cette démarche est lié à la condition de pouvoir compter sur un nombre suffisant d'IPS. En ce sens, l'OIIQ estime que le gouvernement devra s'assurer de mettre en place les moyens nécessaires visant à encourager les infirmières et infirmiers à poursuivre leur formation universitaire, ce qui aura pour effet d'accroître le nombre d'infirmières et infirmières qui poursuivront leurs études au 2e cycle dans le but d'obtenir leur certificat de spécialité d'IPS.

L'OIIQ tient également à saluer les sommes allouées aux services de soutien à domicile. Il espère d'ailleurs que les 963,5 millions de dollars injectés pour accroître l'offre de services à domicile prévoira également la prestation de soins qui permettent d'éviter des retours à l'hôpital.

Les investissements en santé mentale sont bien reçus, mais l'OIIQ est soucieux d'obtenir des précisions quant à la façon dont ces enveloppes se matérialiseront en soins et services à l'intention des patients. Il suivra donc attentivement le déroulement de la prochaine étude des crédits budgétaires afin d'en apprendre davantage sur les bénéfices concrets à venir pour la population.

« Nous sommes heureux de constater que le budget prévoit des mesures très intéressantes pour renforcer la première ligne de soins, et ce, à un moment où la demande de la population s'accélère et que les personnes qui œuvrent dans le réseau subissent une forte pression. L'OIIQ offrira toute sa collaboration au gouvernement en vue d'assurer l'atterrissage de ses ambitions pour rehausser les soins aux patients en matière d'accès et de qualité. »

- Luc Mathieu, président de l'OIIQ

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 82 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

