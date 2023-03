Budget 2023-2024 : UN NOUVEAU COUP DE POUCE DE 25 M $ TRÈS FAVORABLEMENT ACCUEILLI PAR LE REGROUPEMENT DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS INTERNATIONAUX

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) se réjouit d'avoir été entendu par le gouvernement du Québec et tient à saluer le travail de la ministre du Tourisme Caroline Proulx. Le budget 2023-2024 renferme en effet 25 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour appuyer les festivals et événements touristiques « qui contribuent au rayonnement et à l'attractivité du Québec comme destination touristique de calibre mondial ».

Concrètement, cela signifierait que l'enveloppe du Programme d'aide aux festivals et événements touristiques pourra rester à un niveau accru par rapport à celui qui prévalait avant la pandémie, ce qui était souhaité par les festivals et événements qui sont confrontés à déstructuration partielle du secteur et à une « surinflation ». Ainsi, au lieu de passer à 25 M $ en 2023-2024, tout indique que l'enveloppe de cette année sera plutôt de quelque 30 M $, alors que la base budgétaire historique est, elle, d'environ 15 M $. L'ajout de cette année s'additionne à celui de l'an passé.

« Alors que se mettent en place les éditions 2023, le gouvernement du Québec soulage bien des maux de tête avec cette mesure budgétaire. Nous espérons poursuivre notre collaboration fructueuse avec le ministère du Tourisme, au bénéfice de l'économie, du tourisme partout sur le territoire, des festivals et événements et, d'abord et avant tout, des festivaliers du Québec et de l'international », a fait valoir le président-directeur général du RÉMI, Martin Roy.

Le Programme d'aide aux festivals et événements touristiques soutient annuellement près de 200 festivals et événements de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec.

