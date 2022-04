OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW/ - La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (la Fédération) est heureux de constater que le gouvernement fédéral a pris des mesures pour rendre l'éducation postsecondaire plus abordable en doublant les subventions canadiennes aux étudiants, en supprimant les intérêts sur les prêts étudiants et étudiantes fédéraux jusqu'en 2023, tout en améliorant le programme d'aide au remboursement pour que les emprunteurs à faible revenu n'aient pas à payer.

« La Fédération est heureuse de constater des investissements dans la garde d'enfants, les soins dentaires, l'assurance médicaments et l'accès à large bande pour les familles au faible revenu. Cependant, après plus de deux années de difficultés financières extraordinaires, les étudiantes et étudiants ont besoin que le gouvernement investisse immédiatement dans leur bien-être et dans les établissements postsecondaires. De plus, les possibilités de travail d'été s'avèrent une grave préoccupation pour les étudiantes et étudiants et pour les nouveaux diplômés et diplômées », a déclaré Marie Dolcetti-Koros, à la future présidence de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.

Le budget 2022 a laissé beaucoup à désirer pour les étudiantes et étudiants qui sont aux prises avec des problèmes que n'ont pas connus les générations précédentes. Les étudiantes et étudiants sont coincés au carrefour des crises de l'abordabilité, de la santé mentale et de la santé mondiale, et une action immédiate de la part du gouvernement fédéral s'impose.

Selon des rapports publiés par la coalition L'éducation pour toutes et tous, le soutien fédéral pour l'éducation postsecondaire au cours des 20 dernières années a chuté de près de 40 pour cent. En conséquence, l'endettement étudiant a grimpé de 40 pour cent, parallèlement à l'augmentation de la privatisation des campus et des modèles de financement fondés sur le rendement. Puisqu'au moins les deux tiers des emplois nécessitent une forme quelconque d'éducation postsecondaire, une éducation postsecondaire accessible et abordable n'a jamais été aussi demandée ou nécessaire. Malheureusement, les frais de scolarité croissants pour tous les cycles universitaires ont plus que doublé au cours des 20 dernières années, et les frais de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux de premier cycle sont plus de cinq fois supérieurs à ceux de leurs pairs canadiens.

En février 2022, la Fédération a tenu une semaine de pression fédérale afin de revendiquer des mesures de soutien supplémentaires pour les étudiantes et étudiants, lesquelles comprenaient l'action sur les crises de santé mentale et du logement, l'équité pour les étudiantes et étudiants internationaux, les apprenantes et apprenants autochtones, un appel à rendre l'éducation abordable et accessible à toutes et à tous et un appel à alléger le fardeau de l'endettement étudiant. Le mois suivant, la Fédération s'est jointe à la députée Heather McPherson, marraine du projet de loi, et au député Blake Desjarlais, coparrain du projet de loi, lors du dépôt du projet de loi C-260, la Loi canadienne sur l'éducation postsecondaire (en anglais seulement), afin d'appuyer une loi qui créerait une vision nationale pour l'éducation postsecondaire au Canada.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est l'organisation étudiante nationale la plus ancienne et la plus importante au Canada, représentant plus de 500 000 étudiantes et étudiants de tous les cycles dans des collèges et universités de toutes les régions du pays.

