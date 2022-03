Budget 2022-2023 : Soulagement et enthousiasme du côté du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) accueille avec soulagement et enthousiasme les mesures contenues dans le budget 2022-2023 qui permettront dès cette année au secteur d'avoir un financement comparable à 2021-2022, soit environ 35 M$, via le Programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques du ministère du Tourisme.

Bien que les détails restent à être dévoilés, le RÉMI se réjouit de savoir que le gouvernement entend poursuivre le soutien aux festivals et aux événements touristiques à même une enveloppe de 102 M$ sur cinq ans qui servira aussi à consolider l'expertise et la capacité d'intervention des associations touristiques régionales (ATR) et à développer et structurer l'offre touristique régionale par l'entremise des ententes de partenariat régional (EPRT). Le Regroupement attendra donc avec impatience de connaitre la répartition de cette enveloppe entre ces trois pôles d'intervention identifiés pour « favoriser un accompagnement adapté aux réalités des régions touristiques et de leurs entreprises ».

Considérant que les festivals et événements québécois ont été privés de l'essentiel de leurs revenus autonomes depuis le début de la pandémie et que ces derniers représentent normalement 84 % des revenus des membres du RÉMI, l'association avait demandé d'augmenter le budget du Programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques, qui est devenu l'une des seules sources de revenus.

« Nous pouvons entrevoir un retour des festivals et événements, de même qu'un retour de leurs modèles d'affaires traditionnels, mais d'ici là, l'aide des gouvernements demeure essentielle », a fait valoir le président-directeur général du RÉMI, Martin Roy.

Avant la pandémie, le budget du Programme d'aide aux festivals et événements touristiques était d'un peu moins de 25 M$ par année. Le Programme soutient annuellement près de 200 festivals et événements de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec.

www.remi.qc.ca

SOURCE Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Renseignements: Martin Roy, Président-directeur général, Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), [email protected]