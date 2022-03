Budget 2022-2023 : seulement 37,1 M$ de plus pour 3000 groupes communautaires en santé et services sociaux, une réponse offensante face au soutien qu'ils apportent à la population

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (Table) et la campagne CA$$$H -- Communautaire autonome en santé et services sociaux -- Haussez le financement sont outragées de constater que les revendications des groupes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux n'aient pas été entendues, malgré ce que le gouvernement avait laissé croire depuis plusieurs semaines. Le budget 2022 n'ajoute que 37,1 M$ pour rehausser le financement à la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), à l'intérieur d'une enveloppe également insuffisante de 117,2 M$ à l'intention de l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome pour la prochaine année.

Rappelons que le PSOC, administré par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est destiné aux 3000 groupes communautaires, équivalant aux ¾ de l'ensemble des groupes soutenus par les programmes d'autres ministères. « En plus d'être globalement très insuffisant, il est illogique que la part prévue pour le PSOC, qui est le plus imposant des programmes de financement, représente moins du tiers de l'annonce pour cette année, et même moins du quart, en regard du total qui sera atteint dans 5 ans », déplore Gaëlle Fedida, présidente de la Table.

Considérant l'objectif de 370 M$ demandé dans le cadre de la campagne CA$$$H --Communautaire autonome en santé et services sociaux -- Haussez le financement , l'annonce d'aujourd'hui n'atteint que 10 % du montant revendiqué. « C'est famélique. Non seulement le montant est très loin de répondre aux besoins de cette année, mais c'est encore pire lorsqu'on pense que les besoins ont continué de croître. Même au bout des 5 années du plan présenté, le gouvernement n'injectera que 40,1 M$ par année aux subventions, plafond qui sera atteint dès l'année prochaine. Nous sommes bien loin du 370 M$ qui était nécessaire dès 2018, lors de l'établissement de la revendication », s'insurge Jean-Pierre Ruchon, du comité de coordination de la campagne CA$$$H.

« À l'aube du dépôt du Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC), le gouvernement pouvait donner du souffle aux organismes communautaires, mais ce n'est pas ce qu'on constate. Pour les groupes du domaine de la santé et des services sociaux, le plan proposé n'offre aucune perspective d'amélioration. Ce n'est pas avec un rehaussement moyen de 12 000 $ que les communautés vont obtenir le soutien qu'elles attendent de la part de groupes communautaires qu'elles se sont donné », conclut Mercédez Roberge, coordonnatrice.

Alors que ce budget est le dernier du gouvernement Legault avant les élections, les organismes réunis au sein de la Table et de la campagne CA$$$H s'attendaient à beaucoup mieux. Le gouvernement les oblige aujourd'hui à accroître leurs actions pour obtenir un soutien cohérent avec leur apport social.

À propos

La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles est formée de 43 regroupements nationaux, rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à travers le Québec. Elle coordonne la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux - Haussez le financement) qui vise l'amélioration substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

