BUDGET 2022-2023 : LA COALITION POUR LE MAINTIEN DE LA PISCICULTURE LAC-DES-ÉCORCES SOULIGNE LA RECONDUCTION DES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW/ - Le dévoilement du budget 2022-2023 apporte un certain degré d'optimisme au sein de la Coalition pour le maintien de la pisciculture Lac-des Écorces en regard de la continuation des opérations de la station piscicole gouvernementale. En effet, l'organisme salue la reconduction des investissements pour accroître l'accessibilité de la pratique de la pêche sportive. La perspective de la fermeture de la station piscicole fait craindre le pire à la Coalition, notamment en regard de l'importance des retombées économiques provinciales liées à la pêche.

« Nous avons de bonnes raisons de croire que l'avenir de la station piscicole de Lac-des-Écorces est entre les mains du bon vouloir du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il faut comprendre que le site est un véritable joyau et vecteur de développement économique de la province. La fermeture de la pisciculture viendrait menacer l'ensemencement dans les plans d'eau publics au Québec, sans compter les conséquences économiques et touristiques directes que cela occasionnerait. Or, nous constatons à la lecture du budget que les sommes sont disponibles. Nous faisons donc le pari que le gouvernement du Québec fera preuve de cohérence », soutient M. André Benoît, porte-parole de la Coalition pour le maintien de la pisciculture Lac-des-Écorces.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs se questionne sur l'avenir de la station piscicole considérant notamment la modernisation des installations sur le plan des normes environnementales, dont les coûts avoisinent 10 millions. Selon la Coalition pour le maintien de la pisciculture Lac-des-Écorces, il s'agirait d'un investissement significatif et rentable pour le gouvernement du Québec, sans compter l'enjeu de la hausse de la demande de poissons qui est à prévoir. La production annuelle de poissons d'ensemencement peine à combler les besoins des clients, que ce soit en regard de la quantité et de la qualité des espèces.

À titre de rappel, le CLD d'Antoine-Labelle demande la reconduction des investissements dans la relève de la pêche sportive, notamment par le truchement du Programme d'ensemencement pour une relève à la pêche.

À propos de la Coalition pour le maintien de la pisciculture Lac-des-Écorces

La Coalition pour le maintien de la pisciculture Lac-des-Écorces regroupe : l'Association des pourvoiries des Laurentides, la Fondation de l'eau rivière du Nord, l'Association des pourvoiries de l'Outaouais, l'Association des pourvoiries Côte-Nord, le CLD de la MRC d'Antoine-Labelle, l'Association des pourvoiries de la Mauricie, l'Association régionale des ZEC des Laurentides, Tourisme Laurentides, le Syndicat FPQ, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et le Comité d' Ensemencement Vallée de la Lièvre

