Budget 2022-2023 - L'APCHQ salue l'effort du gouvernement fédéral pour chercher à résoudre le défi des 100 000 logements manquants au Québec

MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est satisfaite des nombreuses mesures liées au secteur de l'habitation annoncées dans le budget fédéral déposé hier par la ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland. Ce budget démontre que le gouvernement du Canada considère l'habitation comme la pierre angulaire de la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens et de notre économie.

« Dans le contexte actuel, où l'augmentation des coûts se conjugue à une pénurie de logements, il est bon de constater que le gouvernement fédéral a choisi de faire de l'habitation la priorité en misant sur plusieurs nouvelles initiatives visant à apporter un soutien concret aux ménages désirant se loger convenablement, acquérir une propriété ou la rénover, ce qui nous réjouit », commente François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

L'APCHQ considère que les leviers d'intervention du gouvernement en matière d'habitation sont nombreux et diversifiés. Outre le financement bonifié de certaines mesures connues, dont l'initiative pour la création rapide de logements et le fonds de co-investissement, le gouvernement fédéral ajoute, par exemple, un nouvel incitatif « par porte » pour les municipalités qui réaliseront davantage de logements abordables. On veut également encourager la location avec option d'achat, les rénovations de maisons pour qu'elles soient bigénérationnelles, la réalisation de coopératives d'habitation, les rénovations écoénergétiques et plusieurs autres mesures de soutien direct aux clientèles dans le besoin. L'APCHQ va porter une attention particulière aux détails qui seront dévoilés ultérieurement.

Des mesures efficaces pour combler le manque de logements

L'APCHQ applaudit les mesures proposées pour aider à combler le déficit d'offre de logements au pays. Rappelons que l'Association évalue qu'il manque 100 000 habitations au Québec afin de rééquilibrer le marché locatif ainsi que le marché de la revente (propriétaires-occupants).

L'APCHQ avait demandé, au cours des derniers mois, de mettre en place des mesures vigoureuses pour accélérer la construction résidentielle afin de contrer la pénurie d'habitations et la surchauffe des prix sur le marché immobilier, ce que le gouvernement fédéral a fait, notamment en consacrant 4 milliards de dollars à un nouveau fonds visant à soutenir financièrement les villes et les municipalités qui accéléreront la construction de logements.

Des mesures pour favoriser l'accès à la propriété et l'abordabilité

L'APCHQ salue avec enthousiasme l'annonce de plusieurs mesures concernant l'accession à la propriété.

« Nous sommes heureux de constater que notre recommandation visant à bonifier le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation a été entendue. Ainsi, le budget Freeland propose de doubler le montant du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation à 10 000 $, ce qui permettra d'offrir un soutien direct pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d'une habitation », souligne François Bernier avant d'ajouter, satisfait, « que cette mesure s'appliquera aux habitations achetées depuis le 1er janvier 2022 ».

L'APCHQ salue également l'instauration d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) offrant la possibilité aux acheteurs d'une première maison d'épargner jusqu'à 40 000 $. L'Association considère qu'il s'agit d'une mesure phare pour aider les ménages à accéder à la propriété.

L'accession à la propriété résidentielle est l'un des principaux moyens permettant aux ménages d'accumuler un patrimoine. Rappelons que le Québec affiche un retard important par rapport au reste du Canada au chapitre du taux de propriété, soit 61,3 % comparativement à 67,8 % pour la moyenne canadienne. De plus, dans le contexte actuel, l'accession à la propriété peut aussi contribuer à libérer des logements locatifs et ainsi apaiser les pressions sur ce segment du marché.

Bémol : le remboursement de TPS pour les habitations neuves

Malgré ce panier de mesures, l'APCHQ considère que le gouvernement fédéral s'est gardé d'annoncer une bonification des remboursements de TPS sur les immeubles locatifs et les habitations neuves comme l'Association l'avait pourtant recommandé. L'Association croit que les mesures qu'elle a proposées en la matière pourraient éventuellement s'ajouter aux annonces d'hier.

Faits saillants du budget 2022-2023

