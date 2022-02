Budget 2022-2023 du Canada : la Chambre présente ses recommandations pour une reprise durable des activités économiques

MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui ses recommandations à l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, en vue du dépôt du budget 2022-2023 du Canada. La Chambre réitère l'importance de gestes forts pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et la déstructuration des centres-villes des grandes métropoles canadiennes.

« La pénurie de main-d'œuvre est la première préoccupation des employeurs de la métropole. Nous insistons sur l'importance d'élaborer un plan d'action, en complément de celui du Québec, pour s'attaquer à cette pénurie. Le gouvernement doit, à très court terme, accélérer le traitement des dossiers d'immigration, notamment les 50 000 dossiers de résidences permanentes venant du Québec actuellement en attente. Outre l'amélioration des processus d'immigration afin d'en réduire les délais, il doit rendre sa fiscalité plus incitative pour maintenir les travailleurs plus expérimentés sur le marché du travail. Il faut agir vite », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La bonne performance de l'économie canadienne ne doit pas occulter les difficultés majeures que connaissent les centres-villes des métropoles canadiennes. Les confinements successifs ont créé le risque d'un affaissement structurel de leurs trames commerciales. Nous demandons à la ministre Freeland d'annoncer une enveloppe budgétaire dédiée au renforcement des centres-villes des grandes métropoles. Le gouvernement du Québec est déjà mobilisé sur cet enjeu, le gouvernement fédéral doit maintenant s'engager de la même façon », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous appuyons les efforts entrepris par le gouvernement canadien pour réduire notre empreinte carbone. Cependant, nous devrons en faire beaucoup plus pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2050. Il est urgent d'aider davantage les PME à poser les gestes nécessaires. Le gouvernement doit aussi exercer son leadership en soutenant le développement des technologies propres. Cette stratégie nationale doit être bien arrimée aux forces du Québec dans le domaine de l'électrification des transports et de la filière batterie », a expliqué Michel Leblanc.

« Enfin, notre performance économique dépend de notre capacité d'exporter avec succès nos produits et services dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain. Nous demandons à la ministre Freeland d'octroyer, dans le prochain budget, une enveloppe additionnelle pour soutenir l'internationalisation de nos PME canadiennes et pour renforcer le commerce intérieur dans le pays. La pandémie et les tensions internationales doivent nous inciter à profiter au maximum de notre marché intérieur », a conclu Michel Leblanc.

Pour prendre connaissance des recommandations de la Chambre pour le budget 2022-2023 du Canada, veuillez consulter le mémoire sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Anne-Sophie DesRoches, Consultante, Relations médias, Tél. : 514 238-1825