Budget 2022-2023 : Des suppléments au loyer insuffisants et l'aide à la rénovation oubliée

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) a pris connaissance du budget 2022-2023 du ministre des finances Éric Girard.

Suppléments au loyer

Le budget 2022-2023 comprend 634 M$ pour favoriser l'accès à un logement de qualité et abordable.

Accroître l'offre de logements sociaux et abordables (416 M$)

• Compléter la livraison de 3 500 logements AccèsLogis

• Construire 1 000 unités additionnelles du Programme d'habitation abordable Québec

• Accorder des suppléments au loyer et aider les municipalités

"L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) se réjouit de voir que le budget comprend des suppléments au loyer afin de permettre à de nombreux locataires de rester dans le marché locatif privé tout en respectant leur capacité de payer un loyer."

"Toutefois, l'APQ aurait souhaité que les 1000 unités additionnelles soient plutôt de l'aide au supplément au loyer. Il y a déjà 3500 logements en livraison. L'APQ réitère que l'aide directe à la personne doit être priorisée sur la construction de logements." selon Martin Messier, président de l'APQ.





Aide à la rénovation

Améliorer la qualité des logements au Québec (218 M$)

• Rénover le parc d'habitations à loyer modique

• 165 M$ pour améliorer l'habitation des Québécois

- programme Rénovation Québec (33 M$)

-- 33,0 millions de dollars pour le programme Rénovation Québec, qui permet d'appuyer financièrement les municipalités qui veulent se doter de programmes visant la rénovation de logements dans des secteurs résidentiels dévitalisés;

- programme RénoRégion (62 M$)

-- 61,8 millions de dollars pour le programme RénoRégion, qui accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste et vivant en milieu rural pour corriger des défectuosités majeures sur leur résidence

- Programme d'adaptation de domicile (64 M$)

Il existe le programme Rénovation Québec et RénoRégion mais ceux sont les villes qui décident ce qui sera inclus dans ce programme et quels quartiers. Il faudra donc voir avec chaque ville si un immeuble locatif peut obtenir ces aides.

"Les propriétaires de logements ont besoin d'un programme qui est disponible pour tout type d'immeuble, peu importe leur grandeur ou leur localisation. Il faut aider les propriétaires à maintenir un parc locatif sécuritaire!" d'ajouter l'APQ. Comment rénover avec 1.67$ pour chaque tranche de 1000.00$ dépensés pour des travaux majeurs?



Avec la pénurie de main d'œuvre actuelle combinée à un explosion des coûts des matériaux, il est devenu intenable pour les propriétaires de logements de sous-traiter les travaux de leurs immeubles, même des réparations mineures. "Une aide pour la rénovation pour tous les propriétaires d'immeubles est plus que nécessaire" selon Martin Messier.



Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

