QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement poursuit ses actions pour accroître la prospérité du Québec. À cet égard, le budget 2022-2023 prévoit de nouvelles initiatives totalisant près de 4,2 milliards de dollars sur six ans pour accroître la productivité de l'économie, renforcer l'intégration en emploi des personnes immigrantes, appuyer le développement économique des régions, et soutenir la relance et valoriser la culture québécoise.

2,2 G$ pour accroître la productivité de l'économie québécoise

Afin d'accroître la productivité et ainsi d'augmenter la richesse du Québec, des mesures additionnelles totalisant près de 2,2 milliards de dollars seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines années pour soutenir l'innovation et la recherche, poursuivre le virage numérique et stimuler l'investissement en nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et les exportations. De ce montant, près de 1,5 milliard de dollars permettront notamment de déployer la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, de renouveler la Stratégie québécoise des sciences de la vie et de renforcer l'appui aux fondations et aux organismes de recherche.

Dans le but de poursuivre le virage numérique, le gouvernement prévoit 451 millions de dollars pour, notamment, compléter la couverture mobile des zones habitées et des axes routiers du Québec, accélérer le rythme de la transformation numérique de l'État et lancer un nouveau programme de rehaussement de la cybersécurité. Des investissements totalisant 224 millions de dollars sont aussi prévus pour stimuler l'investissement en nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et les exportations.

290 M$ pour renforcer l'intégration en emploi des personnes immigrantes

Afin de favoriser l'intégration des personnes immigrantes, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 2022-2023, une somme de plus de 290 millions de dollars sur cinq ans qui visera à accroître l'appui offert pour l'apprentissage du français, à favoriser l'attraction des personnes immigrantes en région et à accélérer le traitement des demandes d'immigration.

1,5 G$ pour appuyer le développement économique des régions

Le gouvernement appuie également le développement économique des régions en investissant près de 1,5 milliard de dollars sur six ans, dont 255 millions de dollars pour appuyer le transport aérien régional, 114 millions de dollars pour investir dans les infrastructures régionales de transport terrestre, 250 millions de dollars pour préparer le secteur du tourisme à la relance, 163 millions de dollars pour favoriser le développement du secteur forestier et la protection du capital faunique et 627 millions de dollars pour poursuivre l'essor du secteur bioalimentaire.

258 M$ pour soutenir la relance et valoriser la culture québécoise

Le milieu culturel et ses artisans ont été durement touchés par la pandémie, et ce milieu doit pouvoir compter sur l'appui du gouvernement pour assurer le succès de sa relance. Dans ce contexte, le gouvernement prévoit 258 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir le secteur culturel pour pallier les effets de la COVID-19, de faire briller ce secteur et de mettre en valeur notre patrimoine culturel.

Une somme de 72 millions de dollars servira à prolonger certaines mesures mises en place durant la pandémie pour, notamment, soutenir la diffusion de spectacles québécois et maintenir les capacités de production audiovisuelle. Alors que le milieu culturel est prêt à reprendre son élan, une enveloppe de 157 millions de dollars est aussi prévue pour le faire briller.

« L'économie du Québec s'est relevée de façon remarquable des effets de la pandémie, et nous continuons d'agir pour stimuler sa croissance en misant sur la hausse de la productivité et sur la contribution de toutes les régions. Le budget 2022-2023 nous permet aussi d'appuyer le secteur culturel et ses artisans, qui ont été particulièrement ébranlés au cours des deux dernières années. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Tous les détails du budget 2022-2023 : www.budget.finances.gouv.qc.ca/2022-2023.

