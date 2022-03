QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a présenté aujourd'hui le Plan budgétaire du Québec - Mars 2022, qui prévoit des mesures totalisant plus de 22 milliards de dollars d'ici cinq ans, dont 3,7 milliards cette année, pour faire face à la hausse du coût de la vie et pour :

rétablir le système de santé;

investir en éducation et en enseignement supérieur (communiqué n o 2);

2); stimuler la croissance économique (communiqué n o 3);

3); poursuivre l'action en matière d'environnement (communiqué n o 4);

4); renforcer l'action communautaire et soutenir les collectivités (communiqué no 5).

Un montant ponctuel de 500 $ pour aider 6,4 millions de Québécois

Le gouvernement veut continuer à aider les Québécois, particulièrement lorsqu'ils font face à la hausse du coût de la vie. Depuis le début de l'année, l'inflation affecte les ménages, particulièrement ceux à plus faible revenu. Dans ce contexte, le gouvernement agit en accordant un montant ponctuel de 500 $ à 6,4 millions de personnes ayant un revenu de 100 000 $ ou moins.

Cette mesure représente une dépense de 3,2 milliards de dollars pour faire face à la hausse du coût de la vie.

Ce montant ponctuel, qui sera versé automatiquement par Revenu Québec à tous les adultes admissibles, s'ajoute à la prestation exceptionnelle pour le coût de la vie accordée en début d'année aux bénéficiaires du crédit d'impôt pour solidarité. Pour 2022, ces derniers auront ainsi droit à une aide combinée pouvant atteindre 775 $ pour une personne vivant seule ou 1 400 $ pour un couple.

Favoriser l'accès à un logement de qualité et abordable

La hausse du coût des loyers et les faibles taux d'inoccupation pour les logements locatifs privés observés au cours des dernières années ont pour conséquence de rendre plus difficile la recherche d'un logement abordable. Le budget 2022-2023 prévoit ainsi des investissements totalisant 634 millions de dollars sur six ans pour accroître l'offre de logements sociaux et abordables et pour améliorer la qualité des logements au Québec.

Ces investissements permettront notamment de compléter la livraison de près de 3 500 logements AccèsLogis, de construire 1 000 unités additionnelles dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec, d'accorder des suppléments au loyer et d'aider les municipalités. Des sommes importantes sont aussi prévues pour rénover le parc d'habitations à loyer modique, et plus de 165 millions de dollars seront consacrés à l'amélioration de l'habitation des Québécois, notamment par les programmes Rénovation Québec et RénoRégion et le Programme d'adaptation de domicile.

Des initiatives additionnelles pour rétablir le système de santé

Le gouvernement amorce maintenant le rétablissement du système de santé et de services sociaux en investissant 8,9 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dont 5,2 milliards de dollars pour rétablir le système de santé et de services sociaux et 3,7 milliards de dollars pour rehausser les soins et les services à la population.

Une réduction significative du déficit structurel

Une approche équilibrée combinant une saine gestion des finances publiques et des mesures de soutien et de relance additionnelles favorise une croissance économique plus élevée que prévu en 2021.

Le déficit budgétaire est évalué à 6,5 milliards de dollars en 2022-2023, une amélioration de 2 milliards de dollars par rapport à la prévision du budget de mars 2021. Le déficit structurel est maintenant de 2,8 milliards de dollars, soit plus de 3 milliards de dollars sous la prévision du budget 2021-2022.

Le retour à l'équilibre budgétaire est toujours prévu d'ici 2027-2028 et continuera de s'appuyer sur l'engagement gouvernemental de ne pas alourdir le fardeau fiscal, une croissance des dépenses arrimée à celle des revenus, l'accélération de la croissance économique et une contribution fédérale accrue pour les dépenses de santé.

L'économie du Québec affiche une performance exceptionnelle

L'économie s'est redressée de façon impressionnante l'an dernier avec une croissance plus soutenue qu'ailleurs au Canada.

Globalement, l'économie du Québec a retrouvé son niveau prépandémique plus rapidement que dans le reste du Canada, et l'écart de richesse avec l'Ontario continue de rétrécir. La demande intérieure et les investissements gouvernementaux soutiendront fortement l'activité économique au cours des deux prochaines années, et la force de notre économie permettra au Québec d'être résilient face aux perturbations économiques mondiales.

Le PIB réel s'est accru de 6,3 % en 2021 et la croissance devrait atteindre 2,7 % en 2022.

La réduction du poids de la dette se poursuit

Grâce à la forte reprise économique, le poids de la dette brute atteindra 43,1 % du PIB au 31 mars 2022, ce qui est en deçà de l'objectif de 45 % établi dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations. Il s'agit d'une amélioration de 6,1 points de pourcentage par rapport à la prévision du budget de mars 2021.

La réduction du poids de la dette demeure une priorité pour le gouvernement, notamment parce qu'elle contribue à la croissance économique en instaurant un climat de confiance propice à l'investissement privé et à la hausse de la productivité. De plus, elle permet au Québec d'assurer un financement stable des principales missions de l'État, comme la santé et l'éducation.

Citation :

« La performance remarquable de notre économie se reflète dans notre situation budgétaire qui continue de s'améliorer, ce qui nous permet d'aider les Québécois à faire face à la hausse importante du coût de la vie observée au cours des derniers mois en leur versant rapidement un montant ponctuel. Nous agissons aussi sur plusieurs fronts par des mesures fortes et structurantes qui positionneront le Québec favorablement pour les prochaines années. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

