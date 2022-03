Budget 2022-2023 : 117 M $ pour soutenir le milieu communautaire en 2022-2023

TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) se réjouit de la confirmation du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC), mais reste sur sa faim quant aux investissements de seulement 117 M $, pour l'année 2022-2023. Dans cinq ans, l'investissement atteindra 234 M $ récurrents à la mission, ce qui ne représente que la moitié des besoins actuels des organismes communautaires autonomes.

« Nous reconnaissons que les sommes annoncées à la mission sont inégalées et récurrentes. Elles surviennent à la suite d'une vague de grève et d'actions historiques de la campagne Engagez-vous pour le communautaire qui a mobilisé plus de 1 600 organismes du milieu communautaire. Toutefois, ce qui nous déçoit c'est que pour 2022-2023, les sommes ne représentent qu'une infime partie (25 %) des besoins sur le terrain, et n'atteindront dans cinq ans que la moitié. Il faut souligner que c'est en grande partie grâce au milieu communautaire que le filet social a été maintenu durant la pandémie. »

- Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA

Un PAGAC, après 15 ans d'attente

Le Réseau travaille depuis 2008 pour la confirmation du PAGAC : nous pouvons être fiers du travail collectif accompli. Des incertitudes demeurent tout de même puisque ce Plan doit être déposé avant que la législature actuelle ne tire à sa fin, afin d'être mis en place à temps.

Par ailleurs, des sommes sont prévues pour financer des organismes en attente d'un premier financement, ce qui répond à l'une de nos priorités. Dès cette année, 5 M $ leur seront accordés, un montant qui augmentera jusqu'à 15 M $ en 2026-2027.

« Nous soulignons l'écoute du ministre du Travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, ainsi que de toute son équipe dans l'élaboration du PAGAC et nous continuerons de collaborer avec eux. Notre objectif reste l'atteinte de l'ensemble des besoins réels de financement à la mission, chiffrés à 460 M $ indexés et récurrents avant la pandémie. »

- Marie-Line Audet, présidente du RQ-ACA

Des incertitudes demeurent

D'ici le dépôt et l'adoption du PAGAC, le RQ-ACA s'inquiète de l'équité dans la répartition des sommes à travers tous les organismes communautaires qui en ont besoin. Le RQ-ACA et ses membres analyseront avec intérêt les tenants et aboutissants du Plan d'action afin de s'assurer de ne laisser personne derrière.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome et représente 65 regroupements et organismes nationaux.

Ce sont 4000 organismes, 60 000 travailleurs et travailleuses et 425 000 bénévoles qui œuvrent depuis plus de 50 ans pour contribuer concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive.

