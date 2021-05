Budget 2021-2022 - Les ministres Dubé et Blais annoncent un investissement de 750 M$ sur 5 ans pour intensifier l'offre de services publics en soutien à domicile

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnés par l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, annoncent aujourd'hui qu'une somme de 750 M$, sera investie durant les cinq prochaines années afin d'intensifier l'offre de services de soutien à domicile (SAD). Une action qui s'inscrit dans la vision de notre gouvernement que de plus en plus de personnes puissent obtenir des soins à domicile.

Ce financement important, annoncé lors du dernier budget, permettra de couvrir davantage les besoins en SAD, notamment en intensifiant les services pour toutes les clientèles : les personnes aînées, les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, les personnes présentant des maladies chroniques et les personnes requérant des soins palliatifs et de fin de vie à domicile. Ce montant servira également à combler des besoins en SAD de courte durée, par exemple en post-hospitalisation. Cette mesure s'appliquera autant aux enfants qu'aux adultes.

De cet investissement de 150M$ par année, s'ajoute 380M$, déjà investi au cours des dernières années, pour un investissement global récurrent de 530M$. Une somme de 115,5 M$ sera transmise aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et servira à rehausser le nombre d'heures en SAD pour toutes les clientèles. Un autre montant servira à favoriser le recrutement et la rétention du personnel d'aide à domicile pour la prestation de services par les partenaires externes au réseau de la santé et des services sociaux. Ceci contribuera ainsi à renforcer la disponibilité des ressources et à assurer une continuité des services auprès des usagers du soutien à domicile.

Depuis notre arrivée au gouvernement, la portion du budget consacrée au soutien à domicile dans le cadre du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) est passée de 28% à 34%. Toutefois, cela n'inclut pas d'autres crédits gouvernementaux qui sont fournis aux aînés qui nous amènent à 43% du dernier budget, grâce à un investissement additionnel de 394M$ sur cinq ans, comme :

le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).

le Programme d'adaptation de domicile

le Crédit d'impôt remboursable pour les personnes aidantes

le Crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés

le crédit d'impôt remboursable pour l'achat ou la location de biens visant à prolonger l'autonomie des aînés

le Crédit d'impôt remboursable à l'égard des frais engagés par un aîné pour un séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle

le Crédit d'impôt remboursable pour les activités des aînés

la Subvention aux aînés pour compenser en partie une hausse de taxes municipales

« Pour notre gouvernement, le soutien à domicile est une grande priorité. Depuis notre arrivée en poste, de nombreux efforts ont permis d'en augmenter l'accessibilité et l'intensité. Nous voulons ainsi offrir aux citoyens la possibilité de conserver leur autonomie le plus longtemps possible, au cœur de leur communauté et dans leur domicile. C'est un choix que nous avons non seulement à cœur de respecter et de promouvoir, mais aussi de soutenir par des moyens concrets et nous avons une vision à long terme pour y arriver. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La crise sanitaire que nous vivons actuellement a mis en lumière toute l'importance des services de soutien à domicile, surtout dans un contexte plus général de vieillissement démographique tel que celui que nous le connaissons. Il est primordial que celui-ci soit offert à tous celles et ceux qui le désire. Notre gouvernement s'est engagé à offrir à la population des services accessibles et parfaitement adaptés à leurs besoins. Jamais un gouvernement n'a autant investi dans le bien-être de nos aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Investir dans les services de soutien à domicile, c'est offrir à de nombreuses familles une meilleure qualité de vie et la possibilité de poursuivre leurs activités tout en prenant grand soin d'un proche. Pour le vivre au quotidien, je sais à quel point l'accès à de telles ressources peut faire toute la différence, et je me réjouis que notre gouvernement vienne renforcer l'accès et la qualité de ce soutien par le financement annoncé. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Dès l'automne 2018, le gouvernement s'est assuré que les enveloppes dédiées aux soins à domicile ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle-ci.

Rappelons que, depuis octobre 2018, le gouvernement du Québec a investi ou rendu disponible :

530 M$ en soutien à domicile, dont une part importante pour augmenter le nombre d'usagers desservis et le nombre d'heures de services;





2,4 G$ pour le développement ou la reconstruction de plus de 3 400 places en maisons des aînés et alternatives dont nouvelles places 2 600 places seront livrées d'ici 2022;





59 M$ en lien avec la proche aidance, dont 19 M$ pour mettre en œuvre le plan d'action gouvernemental qui sera adopté en cours d'année et qui accompagne la toute première Politique nationale pour les personnes proches aidantes adoptée en avril dernier par notre gouvernement. Cette Politique compte plusieurs actions structurantes qui déjà depuis les deux dernières années contribuent à soutenir les personnes proches aidantes dans leur rôle.

