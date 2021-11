Budget 2021-2022 - Investissement de 500 000 $ à la Société Alzheimer du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'une somme récurrente de 500 000 $ est octroyée à la Société Alzheimer du Centre-du-Québec afin de bonifier et consolider l'offre de service aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et à leurs proches.

Ce financement permettra de soutenir la Société Alzheimer du Centre-du-Québec dans la consolidation de ses services-conseils dans les trois réseaux locaux de services du Centre-du-Québec, dans l'augmentation de l'accessibilité à l'hébergement et des services d'animation-stimulation à la Maison Myosotis ainsi que dans l'augmentation de ses services de répit.

Citation :

« Je suis très heureux que notre région puisse profiter de ce financement. Il permettra de consolider les services-conseils pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur de la région et de rendre davantage accessibles les plages disponibles à la Maison Myosotis. Ainsi, nous nous assurons que nos personnes aînées reçoivent les services auxquels elles ont droit et que leur famille soit soutenue dans cette épreuve. Notre gouvernement travaille à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes aînées et de leurs personnes proches aidantes. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Faits saillants :

Rappelons qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer touche plus de 150 000 personnes au Québec, soit un baby-boomer sur cinq, et ce nombre doublera d'ici 2038. L'incidence des troubles neurocognitifs oblige les établissements de santé et leurs partenaires à adapter les soins et les services offerts à la population pour faire face à cette problématique.

