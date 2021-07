Budget 2021-2022 - Financement de 34,5 M$ pour soutenir les prestataires externes en soutien à domicile

QUÉBEC, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, annoncent aujourd'hui un montant de 34,5 millions $ qui servira à mieux soutenir les prestataires externes de services de soutien à domicile, c'est-à-dire les personnes engagées de gré à gré dans le cadre de l'allocation directe - chèque emploi-service (AD-CES) et les préposés des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EESAD).

Ce montant, qui découle du budget de 750 millions $ sur cinq ans annoncé en mai dernier afin d'intensifier l'offre de service en soutien à domicile, se décline en deux volets.

Tout d'abord, une première partie du montant octroyé, soit 15,5 millions $, servira à bonifier les conditions de travail des personnes engagées de gré à gré dans le cadre de l'AD-CES. Cela permettra d'augmenter le taux horaire minimal qui devrait leur être accordé, en le faisant passer de 16 $ à 18,50 $. Le nouveau taux sera appliqué de manière rétroactive à partir du 1er avril 2021.

Pour ce qui est des préposés des EESAD, un montant de 19 millions $ leur sera versé, dont 15,4 millions $ seront accordés à ces entreprises par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour bonifier les conditions de travail de leur personnel, par l'entremise du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. L'autre partie du montant, 3,6 millions $, permettra aux établissements de payer les EESAD pour des services achetés en dehors de ce programme. Ces sommes seront accordées elles aussi de manière rétroactive à partir du 1er avril dernier.

Citations :

« Rehausser le soutien à domicile est une priorité pour notre gouvernement. Nous voulons contribuer ainsi à intensifier les services, et à permettre aux personnes en perte d'autonomie ou vivant avec des incapacités de demeurer à domicile le plus longtemps possible, avec l'appui des équipes dévouées d'intervenants qui les accompagnent. L'objectif est de retarder ou d'éviter le recours à l'hébergement de longue durée et aux urgences hospitalières, favorisant par le fait même la capacité de ces personnes à participer de manière active à la vie collective, dans leur propre communauté. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La pandémie que nous avons vécue ces derniers mois a durement affecté les personnes nécessitant du soutien à domicile, mais aussi celles qui offrent ces services et les entreprises qui les emploient. Avec ce financement, nous nous donnons les moyens de mieux les soutenir dans leur mission cruciale auprès des personnes en perte d'autonomie ou vivant avec des incapacités, favorisant la pérennité de leur apport au cœur des communautés. Ces dernières ont grandement besoin de ces services, complémentaires à ceux qui sont fournis par notre réseau de santé et de services sociaux. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« De nombreuses familles de personnes vivant avec un handicap ont besoin du soutien que peuvent leur fournir les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile ou une aide externe de leur entourage. Il était donc crucial de mieux financer de telles ressources essentielles à nos communautés et au mieux-être global de la collectivité. C'est une question d'accessibilité pour ces services et d'équité, et je sais très bien que plusieurs familles ont grandement besoin de cette aide précieuse. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que, depuis octobre 2018, le gouvernement du Québec a investi ou rendu disponible :

530 millions $ en soutien à domicile, dont une part importante pour augmenter le nombre d'usagers desservis et le nombre d'heures de services;

2,4 milliards $ pour le développement ou la reconstruction de plus de 3 400 places en maisons des aînés et alternatives, dont 2 600 seront livrées d'ici 2022;

59 millions $ en lien avec la proche aidance, dont 19 millions $ pour mettre en œuvre le plan d'action gouvernemental qui sera adopté en cours d'année et qui accompagne la toute première Politique nationale pour les personnes proches aidantes adoptée en avril dernier par notre gouvernement. Cette politique compte plusieurs actions structurantes qui déjà, depuis les deux dernières années, contribuent à soutenir les personnes proches aidantes dans leur rôle.

