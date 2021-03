Budget 2021-2022 du gouvernement du Québec : Le CETEQ voit de ses priorités retenues

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) accueille avec satisfaction les mesures environnementales annoncées dans le budget 2021-2022.

Parmi celles-ci, notons les investissements pour la réduction des délais d'autorisation environnementale et ceux pour veiller au respect des normes et des lois environnementales en vigueur concernant l'élimination illégale des sols contaminés. Ces demandes sont répétées par notre association depuis longtemps.

Le CETEQ tient à souligner ces nouveaux investissements et retient du budget, notamment :

Une somme de 41,1 millions sur cinq ans pour réduire les délais d'autorisation environnementale;



Une somme de 4,5 millions pour, entre autres, veiller au respect des normes et des lois environnementales en vigueur concernant l'élimination illégale des sols contaminés;



Une somme de 29 millions sur trois ans pour, entre autres, favoriser des initiatives en économie circulaire et soutenir le déploiement des bioénergies;



Une somme de 10 millions sur deux ans pour soutenir financièrement la réalisation de nouveaux projets visant à étendre le réseau de distribution de gaz naturel dans différentes régions du Québec.

Citation

« Le CETEQ tient à souligner les investissements en économie verte annoncés. Il est essentiel de mettre les enjeux environnementaux au premier plan, surtout dans un contexte de relance économique. Nous souhaitons celle-ci verte et inclusive. Nos membres sont prêts à passer à l'action avec des technologies innovantes et à être de précieux alliés. » - Richard Mimeau, directeur général du CETEQ

À propos du CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l'association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Nos membres œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards de dollars.

Site web : www.ceteq.quebec

SOURCE Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ)

Renseignements: Richard Mimeau, Directeur général, CETEQ, [email protected], 514-523-8222

Liens connexes

http://www.ceteq.quebec