BUDGET 2021-2022 - Communiqué no 5 de 5 - Des investissements de 10,3 G$ pour renforcer notre système de santé

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement a déployé des efforts importants pour soutenir le réseau de la santé durant les deux premières vagues de la pandémie, et il continue de le faire dans le budget 2021-2022 en annonçant des investissements de plus de 10,3 milliards de dollars d'ici cinq ans afin de prolonger les mesures annoncées depuis mars 2020 pour vaincre la crise sanitaire et de rehausser les soins et services en santé pour les Québécois.

Vaincre la crise sanitaire

Afin de vaincre la crise sanitaire, plus de 7,0 milliards de dollars additionnels, dont 2,3 milliards de dollars dès cette année, seront investis pour reconnaître les efforts des travailleurs de la santé, s'assurer de disposer de tout le matériel nécessaire, rehausser les services offerts à la population et au personnel de la santé et améliorer de manière durable les soins en santé.

Le gouvernement poursuit également son plan de transformer graduellement les CHSLD en maisons des aînés offrant des milieux de vie plus agréables et mieux adaptés aux besoins.

Renforcer les services pour les aînés et améliorer les soins à domicile

Les aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Pour que ce soit possible, ils doivent pouvoir compter sur des services à domicile qui répondent à leurs besoins. À cet égard, le budget 2021-2022 prévoit des investissements de près de 2,0 milliards de dollars d'ici cinq ans, dont 317 millions de dollars dès cette année, notamment pour améliorer les soins à domicile en intensifiant l'offre de services publics, en pérennisant l'offre de services dans les résidences privées pour aînés (RPA) et en bonifiant le crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés. Des sommes seront également consacrées au renforcement des soins et des services en CHSLD et à l'amélioration de la qualité de vie des proches aidants.

Rehausser les soins et les services en santé pour les Québécois

En plus des initiatives permettant de faire face à la pandémie, le gouvernement s'engage à offrir aux Québécois un accès à des soins et à des services de qualité pour les prochaines années. Des investissements totalisant plus de 1,3 milliard de dollars d'ici cinq ans, dont 264 millions de dollars dès cette année, permettront d'améliorer l'accès aux services de première ligne, de mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables, d'accroître les services en santé mentale et de renforcer les services pour les jeunes en difficulté.

Citation :

« En incluant les initiatives présentées dans la mise à jour budgétaire de novembre dernier, le gouvernement investit plus de 15 milliards de dollars pour renforcer notre système de santé. Le gouvernement agit à la fois pour vaincre la crise sanitaire et pour renforcer les services de manière pérenne. Ces changements importants auront un impact durable sur l'offre de soins et de services en santé, et ce, pour tous les Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Lien connexe :

Tous les détails du budget 2021-2022 : www.budget.finances.gouv.qc.ca/2021-2022.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Renseignements: Source : Fanny Beaudry-Campeau, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 222-6782; Information : Jacques Delorme, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382