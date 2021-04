Budget 2021-2022 - Budget du Québec 2021-2022 : miser sur l'énergie renouvelable et les richesses naturelles pour une relance économique verte

QUÉBEC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, tient à souligner les mesures significatives budgétaires destinées au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) annoncées dans le cadre du budget du Québec 2021-2022 dévoilé le 25 mars dernier.

Le gouvernement du Québec se donne tous les moyens nécessaires pour retourner au plein emploi ainsi que pour accélérer la croissance et stimuler la transition vers la nouvelle économie. Par leur potentiel immense s'appuyant sur la richesse du territoire québécois, et dans la perspective d'une relance économique verte, les activités du MERN font partie de la solution pour permettre un avenir prospère à la population québécoise. Voici quelques mesures budgétaires touchant ces activités :

Inciter à la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques (MCS)

Le gouvernement du Québec a à cœur le développement responsable du secteur minier et la valorisation des MCS. Cette solution d'approvisionnement s'inscrit dans les visées environnementales que le Québec s'est données.

Dans la foulée du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), lancé l'automne dernier, le gouvernement instaurera une allocation pour la mise en valeur des MCS. Cette allocation représentera un soutien financier additionnel à la mise en valeur des MCS de plus de 22 M$ au cours des cinq prochaines années. Rappelons que, dans le budget 2020-2021, un cadre financier de 90 M$ avait été annoncé pour la mise en œuvre du PQVMCS.

Soutenir le développement responsable du secteur minier

Afin d'encourager l'application des meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques dans l'industrie minière, le gouvernement prévoit 1,6 M$ sur deux ans pour la mise en place d'un programme ayant pour but de soutenir financièrement les entreprises d'exploration et leurs fournisseurs de services spécialisés ainsi que les sociétés d'exploitation dans leurs démarches de certification et d'amélioration de la performance en développement durable.

Soutenir le déploiement de la première stratégie de l'hydrogène vert et des bioénergies

Afin de contribuer à la réalisation de cette stratégie et d'accélérer le développement de la filière québécoise de l'hydrogène vert, le gouvernement prévoit 20 M$ en 2021-2022 pour la mise en place de premières initiatives visant à jeter les bases de ce développement.

Le Québec possède de nombreux atouts pour devenir un joueur clé dans le développement de cette filière énergétique, dont sa grande capacité de production d'énergie renouvelable et propre. Rappelons par ailleurs que, lors du dévoilement du Plan pour une économie verte 2030 en novembre dernier, le gouvernement annonçait son intention de présenter, à l'automne 2021, une première stratégie de l'hydrogène vert et des bioénergies visant à guider l'action gouvernementale dans l'utilisation et la production de ces sources d'énergie de l'avenir, en remplacement des énergies fossiles.

Approvisionner la Côte-Nord et le Nord-du-Québec en gaz naturel liquéfié

Le Programme d'aide financière pour la construction d'infrastructures de stockage de gaz naturel liquéfié (PISGNL) et de regazéification au bénéfice des établissements industriels de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec convertis ou en voie de se convertir au gaz naturel a été mis en place par le MERN. Ce programme contribue à la réduction de la consommation de produits pétroliers, tels que le mazout lourd et le carburant diesel, et des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur industriel du Québec.

Pour appuyer les entreprises dans leurs actions visant à réduire leur facture énergétique et à améliorer ainsi leur compétitivité et leur bilan carbone, le gouvernement prévoit une hausse de 20 M$ de l'enveloppe dont dispose le PISGNL sur deux ans.

Soutenir financièrement l'extension du réseau de distribution de gaz naturel

Dans sa volonté de soutenir le développement économique des régions, le gouvernement a appuyé ces dernières années différents projets d'extension du réseau de distribution de gaz naturel. Pour soutenir financièrement la réalisation de nouveaux projets visant à étendre le réseau de distribution de gaz naturel dans différentes régions du Québec, le gouvernement prévoit 10 M$ sur deux ans.

L'accès au gaz naturel favorise l'implantation, la rétention et la compétitivité des entreprises et ouvre la porte à plus d'investissements privés. Les projets d'extension du réseau de distribution de gaz naturel ont donc des effets structurants en matière d'investissement, d'emploi et d'activité économique. De plus, la combustion du gaz naturel permet une réduction des émissions de GES en comparaison à l'utilisation du carburant diesel et du mazout.

Poursuivre le déploiement du réseau électrique triphasé

Le remplacement des énergies fossiles par des énergies propres peut représenter un défi de taille pour les entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire, en raison notamment de l'indisponibilité du réseau électrique triphasé dans plusieurs régions rurales du Québec. L'extension de ce réseau électrique permettrait d'offrir une source d'énergie propre aux agriculteurs pour le fonctionnement de certains appareils énergivores, en substitution aux énergies fossiles couramment utilisées dans ce secteur.

Un programme d'aide financière à l'extension du réseau triphasé a été mis en place par le MERN en novembre 2020. Ce programme a connu un vif succès et a permis de financer un peu plus de 70 projets dans tout le Québec, lesquels généreront près de 24 M$ d'investissements.

En raison de l'importante demande pour l'accès au réseau triphasé et des objectifs de modernisation des secteurs agricole et agroalimentaire, le gouvernement annonce des crédits totalisant 12,6 M$ sur deux ans, qui serviront à poursuivre le déploiement du réseau électrique triphasé dans les régions rurales du Québec.

Citation :

« C'est en misant sur l'énergie renouvelable et la richesse du sol québécois que nous arriverons à ramener le Québec sur la trajectoire de la croissance économique. Plus que jamais, il est nécessaire de saisir toutes les occasions que le Québec a à offrir, car nous nous sommes dotés d'un encadrement robuste qui assure que les meilleures pratiques sont respectées. Je suis très heureux que mon ministère, par son potentiel immense s'appuyant sur la richesse de notre territoire dans une perspective d'économie verte, fasse partie de la solution pour permettre un avenir prospère à la population québécoise. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Plan budgétaire du Québec - Mars 2021 prévoit des mesures totalisant près de 15 G$ d'ici cinq ans, dont 5,2 G$ dès cette année, pour renforcer notre système de santé, soutenir la réussite éducative et accélérer la croissance économique du Québec.

prévoit des mesures totalisant près de 15 G$ d'ici cinq ans, dont 5,2 G$ dès cette année, pour renforcer notre système de santé, soutenir la réussite éducative et accélérer la croissance économique du Québec. En plus d'investissements majeurs en éducation et en enseignement supérieur, le budget 2021-2022 propose des initiatives totalisant 4 G$ d'ici cinq ans pour stimuler l'investissement des entreprises et améliorer la productivité dans toutes les régions afin d'accélérer la croissance et la transition vers la nouvelle économie du Québec.

