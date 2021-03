Budget 2021-2022 - 394,2 M$ sur 5 ans pour bonifier le crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés

QUÉBEC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce, à la suite du budget qui vient d'être déposé par le gouvernement pour l'année 2021-2022, un investissement de 394,2 millions $ sur cinq ans qui sera consacré à mieux soutenir les aînés qui demeurent à domicile.

Cette majoration du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, pour des dépenses liées à des services de maintien à domicile, bénéficiera à 477 000 ménages constitués de personnes de 70 ans et plus, que ce soit à domicile, en logement ou dans une résidence privée pour aînés.

Après cinq ans, les aînés les moins fortunés recevront une bonification de leur crédit d'impôt de 5 %, soit 1 % annuellement. Malgré qu'il soit préférable de faire une demande afin de s'assurer de profiter pleinement de l'aide fiscale, tous les aînés pourront bénéficier du crédit d'impôt, et ce, même s'ils n'en font pas la demande.

Soulignons que cette mesure s'ajoute à d'autres, pour lesquelles le gouvernement octroie un montant totalisant près de 2 milliards de dollars sur cinq ans avec l'intensification des services de soutien à domicile, la pérennité des services offerts en résidence privée pour aînés, le renforcement des soins et des services en hébergement et l'amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes.

Citations :

« Pour un troisième budget consécutif, notre gouvernement démontre, par ces investissements majeurs, l'importance de mieux soutenir les aînés et les personnes proches aidantes en contribuant directement à améliorer leur qualité de vie et les services qui leur sont offerts au quotidien. Nous avons tout particulièrement à cœur de favoriser leur maintien à domicile le plus longtemps possible. Le mieux-être de ces personnes est une priorité pour nous, et grâce à l'apport du ministère des Finances, nous pouvons poser les gestes nécessaires pour les aider à préserver le plus longtemps possible leur autonomie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Depuis octobre 2018, le gouvernement du Québec a investi :

630 millions $ en soutien à domicile, dont une part importante pour augmenter le nombre d'usagers desservis et le nombre d'heures de services;

plus de 130 millions $ en lien avec l'hébergement, dont plus de 90 millions $ pour l'ajout de personnel et 20 millions $ pour l'offre alimentaire;

2,1 milliards $ pour le développement ou la reconstruction de plus de 3 400 places en maisons des aînés et alternatives, dont 2 600 seront livrées d'ici 2022;

près de 75 millions $ pour des programmes consacrés aux aînés tels que Municipalités amies des aînés, Québec amie des aînés, Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), en gériatrie sociale;

59 millions $ en lien avec la proche aidance, dont 19 millions $ pour mettre en œuvre le plan d'action gouvernemental qui sera adopté en cours d'année et qui accompagne la toute première Politique nationale pour les personnes proches aidantes qui sera adoptée à la fin d'avril par notre gouvernement. Cette Politique compte plusieurs actions structurantes qui, depuis les deux dernières années déjà, contribuent à soutenir les personnes proches aidantes dans leur rôle.

