Budget 2020 et programme triennal d'immobilisations 2020-2022 - 40 M$ de plus pour les services aux citoyens

LAVAL, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de Laval, Marc Demers, a présenté aujourd'hui le budget 2020 de la Ville, qui s'élève à 921,4 M$, et son programme triennal d'immobilisations 2020-2022, qui atteint 1,133 G$. L'orientation principale de l'exercice budgétaire met l'accent, encore cette année, sur la poursuite de l'amélioration des services aux citoyens.

« Toujours en lien avec les priorités exprimées par notre population, nous consacrerons, en 2020, 40 M$ additionnels à l'amélioration des services. Des efforts marqués seront alloués au déneigement, au resurfaçage de la chaussée, à l'entretien et à la plantation d'arbres », a souligné le maire, Marc Demers.

BUDGET 2020

Faits saillants

Avec 42 M$ supplémentaires, soit une hausse de 5,6% par rapport à 2019, les dépenses de fonctionnement de 2020 totalisent 792,4 M$

La croissance de la charge fiscale des contribuables lavallois est de 1,4 %

Près de 71,8 M$ sont consacrés au remboursement de la dette à long terme, une augmentation de 6,1 M$ par rapport à 2019

« En plus d'être à l'image de nos engagements, cet exercice budgétaire reflète nos priorités dans la gestion des finances publiques. Laval est en pleine croissance et il est de notre devoir d'instaurer des principes de gestion et de planification qui permettront à la fois de satisfaire les besoins de notre population et de faire face aux imprévus, comme les répercussions des changements climatiques. Nous avons la meilleure cote de crédit qu'une municipalité puisse obtenir (AA). La firme de notation S & P Global a d'ailleurs précisé dans son rapport de novembre 2019 que "Laval a une économie forte, dynamique et diversifiée et que la Ville démontre sa capacité à respecter ses prévisions en matière d'immobilisations à long terme sans exercer de pression supplémentaire sur ses ressources, sa performance budgétaire ou son endettement" », a déclaré le maire Demers.

Ajouts et améliorations

En lien avec les orientations et objectifs de la vision stratégique Urbaine de nature - Laval 2035, le budget 2020 comporte plusieurs ajouts et améliorations de services :





SERVICES AUX CITOYENS

Bonification des opérations de déneigement 1,9 M$ Planification et opération du complexe sportif Guimond 1,5 M$ Rapatriement de la juridiction criminelle à la cour municipale (traitement de certaines infractions criminelles) 1,2 M$ Transformation et soutien opérationnel du 311 0,8 M$ Centre de la gestion de la sécurité publique (vigie et détection des situations à risque) 0,2 M$ Ajout de ressources en matière de crimes contre la personne et d'enquêtes en lien avec les fraudes 0,4 M$ Renforcement de l'équipe d'urgence sociale (interventions auprès des personnes vulnérables) 0,2 M$ Augmentation du budget de réparation d'infrastructures 0,4 M$ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transport collectif (84,8 M$ à l'ARTM et 0,4 M$ à la STL pour le transport lors de la 55e Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu cet été à Laval) 85,2 M$ Renforcement des effectifs dédiés aux requêtes touchant l'abattage des arbres et les interventions de déminéralisation et de plantation de végétaux sur les terrains privés et institutionnels 1,7 M$ Mise en valeur des bois lavallois 0,1 M$ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ajout d'honoraires professionnels pour des études d'avant-projets et ajout de frais de démolition dans cadre du redéveloppement de certains secteurs 0,7 M$ Entente avec Cavalia pour la production de l'événement Illumi, qui sera présenté chaque année à Laval de novembre à janvier pendant 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) 0,2 M$ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Programme d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis de la SHQ (PACAL) (logements sociaux ou communautaires) 3,4 M$ Participation financière au programme Rénovation Québec (PRQ) offert par la SHQ (logements sociaux) 1,6 M$ Plans d'action de la Politique de l'activité physique et de la Politique alimentaire 0,1 M$ Finale des Jeux du Québec à l'été 2020 1,6 M$ TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

Protection des renseignements personnels, des actifs et des solutions d'affaires 0,4 M$ Licences pour la protection des données 0,4 M$ Transfert des serveurs de production sur l'infonuagique 0,4 M$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020-2022

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 totalise 1,133 G$, soit 336 M$ en 2020, 394 M$ en 2021 et 403 M$ en 2022. Il a été défini en fonction de respecter la capacité de payer des citoyens, de maximiser l'utilisation des fonds et des réserves et de contrôler le niveau de recours à l'emprunt pour assurer une croissance contrôlée de l'endettement à long terme.

Les investissements municipaux du PTI 2020-2022 sont divisés principalement en deux grandes catégories soit le développement des infrastructures, pour 54,3 % des investissements, et 45,7 % pour la protection et la réfection de l'actif existant et le soutien opérationnel.

« En 2020, nous prévoyons investir 72,1 M$ dans les réseaux routier, cyclable et piétonnier et 25,9 M$ dans les réseaux d'égout et d'aqueduc. Nous avons la responsabilité de mettre à niveau nos infrastructures qui ont été délaissées pendant de longues années. Nous poursuivrons ce travail afin de faire de Laval une ville toujours plus efficiente », a soutenu le maire Demers.





PRINCIPAUX PROJETS (SUR 3 ANS) Projet de biométhanisation et sécheurs 100,2 M$ et

96 M$ en

ultérieur Complexe aquatique

(Demandes de subventions actuellement en traitement auprès des autres paliers de gouvernement pour cette infrastructure que la Ville de Laval est déterminée à construire et qui est désirée par le milieu.) 43 M$ (et

22 M$ en

ultérieur) Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de Laval 29 M$ (et

13,4 M$ en

ultérieur) Construction d'un nouvel édifice pour la cour municipale 20 M$ Construction de deux casernes de pompiers 28,5 M$ PRINCIPAUX PROGRAMMES (SUR 3 ANS) Programme de réhabilitation d'égouts et d'aqueduc 57,8 M$ Réfection de la chaussée 49,2 M$ Mobilité 38,4 M$ Contrôle des surverses 15,7 M$

Financement des investissements

« Depuis quelques années déjà, la Ville de Laval utilise sainement les réserves financières mises à sa disposition afin de limiter la croissance de son recours à l'emprunt. En 2020, les acquisitions d'immobilisations se chiffrent à 336,1, M$, dont 276,5 M$ seraient à la charge de l'ensemble des contribuables. Or, on retranche de cette somme 147,1 M$ qui seront payés comptant. Ainsi, les emprunts à l'ensemble des contribuables se chiffrent plutôt à 129,4 M$ », a expliqué le maire Demers.





ÉVOLUTION DU BUDGET DES PAIEMENTS COMPTANT

2018 141,5 M$ 2019 112,9 M$ 2020 147,1 M$

Pour consulter la plaquette du Budget 2020 : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/finances/budget-2020.pdf

