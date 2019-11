Budget 2020 de la Ville de Montréal : l'IDU salue un budget approprié

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - « Un budget approprié concernant les investissements dans les infrastructures qui occulte toutefois la problématique du fardeau fiscal imposé aux commerçants du centre-ville ». C'est ainsi que le président-directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU), monsieur André Boisclair, a accueilli l'annonce du budget 2020 de la Ville de Montréal.

En effet, l'IDU apprécie que la Ville de Montréal maintienne le rythme d'investissement dans les infrastructures. « Depuis toujours, cette question constitue une priorité pour les membres de l'industrie immobilière commerciale qui voient dans ces investissements un apport significatif à la compétitivité de la métropole », de déclarer André Boisclair.

L'IDU souligne de plus la qualité des efforts effectués par la Ville en matière de mobilité. « Nous poursuivons à cet égard les mêmes objectifs que la Ville. Il fait bon voir l'administration de la mairesse Valérie Plante donner le ton sur cette incontournable question » de poursuivre le PDG de l'IDU.

Au sujet de la fiscalité non-résidentielle, Montréal demeure toutefois la ville canadienne qui, en proportion des taxes résidentielles, impose le plus les commerçants. En 2019, au centre-ville, Montréal taxait 3.93 fois plus les commerce que les résidences. Malgré la stratégie de réduction de ce fardeau adopté en 2019, en 2020, le ratio passera à 3,96 (2020). En 2019, il était à 3,7 à Toronto, à 3,64 à Vancouver et à 2,51 à Ottawa.

En effet, un commerçant opérant au rez-de-chaussée de la rue Sainte-Catherine paiera en seule taxes près de 70$ du pied carré annuellement.

Finalement, comme le recommandait la Commission sur les finances et l'administration de la Ville en juin 2019, l'IDU invite cette dernière à poursuivre ses efforts afin de « mettre en place un exercice serré de contrôle et de réduction des dépenses[1] » ainsi qu'à faire concorder le budget dont elle dispose avec ses compétences.

1 Recommandations, Commission sur les fiances et l'administration, Ville de Montréal, juin 2019.

