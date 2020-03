Budget 2020-2021: un beau jour pour la culture

QUÉBEC, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Coalition La culture, le cœur du Québec (CCCQ) accueille avec satisfaction les annonces du ministre des Finances concernant la culture et les communications. Le budget d'aujourd'hui se démarque de ceux des dernières années puisque l'on observe une véritable croissance des dépenses consacrées aux arts et à la culture. Les dépenses de programmes se situent en effet désormais à 861,3 M$ comparativement à une projection de 785 M$ si la tendance historique s'était maintenue.

Ainsi, le Conseil des arts et lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles voient leurs crédits de transfert croître respectivement de 9,8 M$ et de 52,5 M$. De nouvelles sommes qui seront consacrées à la création, la production et la diffusion de la culture québécoise et dont la Coalition souhaite ardemment qu'elles améliorent les conditions de vie et de pratique des artistes, des artisans et des travailleurs et travailleuses culturels.

Plusieurs des mesures annoncées aujourd'hui viennent aussi soutenir et appuyer le développement culturel des régions, notamment en valorisation du patrimoine. Ainsi, le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit, dès cette année, une bonification de 41,8 M$ à cet effet.

La CCCQ se réjouit de la reconnaissance par le gouvernement de l'apport économique et social de la culture. Par ces mesures concrètes, le gouvernement mise enfin sur la culture pour affirmer la spécificité du Québec dans le monde.

Depuis sa fondation en 2017, la Coalition La Culture, le cœur du Québec milite en faveur de l'amélioration des conditions socioéconomiques des ressources humaines en arts et en culture. Cette amélioration demande une augmentation du budget du ministère de la Culture et des Communications à hauteur de 2 % du budget provincial. Le budget d'aujourd'hui portant les dépenses en culture à 1,2 % des dépenses consolidées totales, il constitue un pas dans la bonne direction.

La culture, un secteur économique d'importance

La CCCQ rappelle que la culture a un impact important sur le reste de l'économie. Ainsi, chaque dollar de production économique (PIB) en culture génère de 0,70 $ à 0,90 $ en production additionnelle dans le reste de l'économie, la moyenne pour les industries étant de 0,70 $. De plus, chaque tranche de 100 M$ dépensés en culture, hors secteur des télécommunications, représente 1540 emplois contre 1030 dans le secteur industriel. En outre, les revenus fiscaux des activités économiques associées à la culture compensent largement les subventions accordées pour permettre aux artistes et créateurs du Québec de faire vivre et rayonner des productions qui se distinguent dans le monde entier.

La culture et le progrès social

La CCCQ rappelle aussi que si l'évaluation adéquate des répercussions économiques de la culture reste complexe, la meilleure quantification ne peut capter l'ensemble des valeurs artistiques, humaines et émotionnelles liées à l'expérience et au partage de la culture. En outre, on ne compte plus les expériences de réussites économiques et sociales de plusieurs villes et régions qui ont placé les investissements culturels et patrimoniaux au cœur de leurs stratégies de développement.

À propos de la Coalition La culture, le coeur du Québec

La Coalition La culture, le coeur du Québec a pour but de faire reconnaître et de promouvoir le secteur artistique et culturel. Elle revendique, pour contribuer à réaliser la Politique culturelle du Québec, la mise en place d'actions concertées dans le cadre des politiques gouvernementales des instances de la culture, de l'emploi et de l'éducation afin de soutenir les ressources humaines des arts et de la culture. La Coalition souhaite que le rôle des arts et de la culture soit pleinement reconnu et que ceux-ci soient soutenus à la mesure de leur importance sociale, identitaire et économique.

