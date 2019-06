BTS WORLD est offert partout dans le monde à compter d'aujourd'hui pour les appareils iOS et Android

Les joueurs auront à remplir diverses missions où ils doivent choisir certaines cartes de membre pour BTS afin de parvenir à leurs fins et avancer dans le jeu. Davantage de récits se présenteront en cours de route en collectionnant et en améliorant ces cartes.

En plus du récit central de BTS WORLD permettant aux joueurs d'aider les membres de BTS à devenir des vedettes, le jeu comporte des récits individuels dans lesquels chaque membre de BTS est le personnage principal et où les caractéristiques uniques de chacun d'eux sont présentes dans l'histoire.

BTS WORLD inclut 10 000 toutes nouvelles photos et 100 vidéoclips exclusifs au jeu; les joueurs seront en mesure d'interagir virtuellement avec BTS à titre de gestionnaire au sein du jeu par du contenu interactif varié 1:1.

En marge du lancement du jeu, Netmarble a annoncé une toute nouvelle chanson-titre tirée de la bande originale BTS WORLD (OST), « Heartbeat (BTS WORLD OST) », qui sera dévoilée exclusivement par l'entremise du jeu. Cette chanson sera diffusée en exclusivité pendant l'introduction et dans le hall principal du jeu dans les 48 premières heures précédant la sortie de l'album complet BTS WORLD OST.

L'album BTS WORLD OST sera lancé partout dans le monde le 28 juin. En plus de la chanson-titre « Heartbeat », l'album BTS WORLD OST comprendra la chanson-thème de chaque membre au sein du jeu de même que trois chansons unitaires BTS WORLD OST, soit « Dream Glow (BTS WORLD OST Part.1) », « A Brand New Day (BTS WORLD OST Part.2) », et « All Night (BTS WORLD OST Part.3) ». Celles-ci ont été lancées auparavant les 7, 14 et 21 juin, respectivement.

Le jeu sera lancé partout dans le monde (excluant certains pays) pour les appareils iOS et Android. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le site officiel [https://btsw.netmarble.com] ou suivez BTS WORLD sur Twitter, YouTube et Instagram.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation s'efforce de divertir des publics de tous âges partout dans le monde en leur apportant des expériences de jeux mobiles remarquables. Établie en Corée en 2000, Netmarble est l'une des sociétés de jeux mobiles à la croissance la plus rapide, celle-ci étant régulièrement classée en tête des développeurs et des éditeurs du mobile à l'échelle mondiale. Comptant plus de 6 000 employés, Netmarble a produit et entretenu certains des jeux mobiles les plus couronnés de succès, dont Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble et Seven Knights. Comme société mère de Kabam, un important développeur de jeux mobiles dans le domaine des jeux gratuits massivement multijoueurs, et comme principal actionnaire de Jam City, un développeur de premier plan de jeux sociaux informels, Netmarble a établi un partenariat stratégique avec CJ ENM Corporation, la plus grande société de divertissement en Asie, Tencent Holdings, la plus grande société d'Internet en Asie, et avec NCsoft, la société prédominante du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse http://company.netmarble.com.

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par Bang Si-Hyuk, chef de la direction et producteur, Big Hit Entertainment concentre le cœur de ses activités sur la production musicale, la gestion d'artistes et l'édition. Les entreprises commerciales de Big Hit incorporent et développent une gamme de contenus produits à partir de la propriété intellectuelle d'artistes du plus haut niveau, y compris le groupe de vedettes de renommée mondiale BTS, et sa toute dernière découverte, TOMORROW X TOGETHER. Sa mission étant « La musique et l'artiste pour la guérison », Big Hit s'efforce de transmettre une influence positive par l'intermédiaire du contenu tout en apportant agrément et inspiration aux admirateurs de la musique dans le monde entier.

À propos de Takeone Company

Takeone Company Corp. est une société de contenu novateur utilisant la culture populaire dans un environnement de jeu. Établie en 2016, Takeone est en tête du nouveau genre de jeux mobiles intitulé « jeux cinématiques », qui associent des éléments de jeux interactifs dans un concept de récit reposant à la fois sur la culture populaire et sur la propriété intellectuelle originale. Les jeux comprennent des vidéos plein écran et divers contenus visuels qui repoussent les frontières du récit de nouvelle génération. Des années d'expérience et de connaissances tant dans la narration que dans le développement de jeux ont abouti à la création de jeux cinématiques comme Take Urban et BTS WORLD. Takeone est à l'heure actuelle en train de mettre au point une série de jeux cinématiques du futur pour ses tout prochains titres. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez vous reporter à www.takeonecompany.com.

