BTRUST Supermarché ouvre son premier magasin à Montréal

MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier magasin BTRUST Supermarché à Montréal ouvre ses portes dans le dynamique quartier de LaSalle. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance de Btrust au Québec, en réponse à la demande croissante des clients.

Le magasin est idéalement situé au 9190 Rue Airlie, offrant un accès facile aux principales autoroutes telles que Autoroute 20 et 15. Servant les résidents de la région du Grand Montréal, notre magasin de 17 000 pieds carrés offre une sélection incomparable de produits et de cuisine asiatiques. Nous nous efforçons de fournir une expérience de magasinage fluide pour tous nos clients.

Les clients peuvent s'attendre à un assortiment d'épiceries, comprenant une large gamme de produits, une grande variété de produits frais, du poulet et des fruits de mer, du porc et du bœuf, bières et vins du monde, bières sans alcool, et ainsi qu'une gamme de produits généraux.

"Nous sommes très heureux de célébrer l'ouverture de la première succursale de BTRUST au Québec", a déclaré He Ming de l'équipe de direction du Btrust. "Notre objectif est d'introduire une culture alimentaire diversifiée à chaque table familiale, non seulement pour servir les communautés asiatiques, mais aussi pour offrir une expérience culinaire unique à tous les Québécois."

Le magasin BTRUST de Montréal offre une large gamme de produits, notamment :

Des produits frais, des fruits de haute qualité, des fruits de mer vivants, de la viande premium, des snacks tendance et des articles ménagers essentiels.

Une variété de condiments provenant du monde entier, notamment d'Amérique du Nord, de Chine, d'Afrique, du Japon et de la Corée du Sud, ainsi qu'une riche sélection de snacks d'Asie du Sud-Est.

Un assortiment exquis de bières et de vins importés du monde entier. Une sélection diversifiée, répondant aux préférences alcoolisées et non alcoolisées.

La mission de BTRUST est de fournir aux consommateurs un excellent service et des produits de haute qualité, en donnant toujours la priorité à la satisfaction de la clientèle. BTRUST ajustera son assortiment de produits en fonction des besoins des clients locaux, offrant ainsi une sélection diversifiée venant du monde entier.

À propos de BTRUST

Basée à Oakville, en Ontario, BTRUST a dévoilé son premier supermarché à Mississauga en 2008. Depuis sa création, l'entreprise a révolutionné l'expérience de l'épicerie au Canada en vendant principalement des aliments frais et sains. Le but de BTRUST est d'introduire une culture alimentaire diversifiée à chaque table familiale. Btrust Supermarché propose une large gamme de produits pour satisfaire différents goûts et budgets. Avec cette addition, BTRUST gère actuellement une chaîne nationale de 4 magasins, couvrant un impressionnant espace de 120 000 pieds carrés et offrant plus de 20 000 produits différents, permettant aux familles à travers le Canada de savourer des repas frais, sains et savoureux.

