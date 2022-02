MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui que la distribution mensuelle en espèces pour le mois de février 2022 a été fixée à 0,025 $ par part, soit 0,30 $ par part sur une base annuelle. La distribution en espèces sera versée le 15 mars 2022 aux porteurs de parts inscrits le 28 février 2022.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent à la Bourse de Toronto. BTB est un propriétaire immobilier actif dans l'est et l'ouest du Canada et est propriétaire de 73 propriétés totalisant environ 5,7 millions de pieds carrés dont la valeur de son actif total dépasse 1,1 Milliard $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;



Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;



Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: Stéphanie Léonard, Directrice des Communications, (T) 514-286-0188 x256, (C) [email protected]