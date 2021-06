TAMPA, Florida, 8 juin 2021 /CNW/ - BST Global, un fournisseur de solutions de planification des ressources de l'entreprise qui dessert des entreprises d'architecture, d'ingénierie et de consultation dans le monde entier, a présenté sa vision de l'expérience de la planification des ressources de l'entreprise au futur lors d'un événement en direct intitulé « The Journey to Project Intelligence ». Au cours de l'événement, la direction de BST Global a donné un aperçu de BST11, la prochaine évolution de son produit phare de planification des ressources de l'entreprise.

Le chef de la direction, Javier A. Baldor a abordé certains des défis auxquels l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC) est confrontée aujourd'hui et il a également expliqué la façon dont BST Global prévoit utiliser afin de contribuer à relever ces défis, en déclarant : « Nous pensons que nous pouvons vous faire gagner du temps pour que vous puissiez le consacrer à ce que vous aimez faire, que nous sommes en mesure de vous fournir des informations plus intelligentes afin de vous aider à prendre de meilleures décisions et que nous sommes capables de vous aider à collaborer avec votre équipe et à mieux la mobiliser. La combinaison de ces trois éléments permettra d'obtenir de meilleurs résultats dans le cadre du projet et d'améliorer la santé globale des entreprises et des services de consultations. »

En soulignant sa fonctionnalité sur de multiples périphériques, la chef des produits, Debbie Preacher, a fait visiter BST11 aux participants et leur a expliqué à quoi ressemblera une journée dans la vie de ses utilisateurs. Elle a discuté de la façon dont la plateforme interagira avec Microsoft Teams et a montré plusieurs fonctionnalités intéressantes qui ont été conçues en tenant compte des commentaires des groupes de discussion de clients. « Notre solution est spécifiquement conçue pour les chefs de projet. Nous mettons en avant toutes les informations et les mesures les plus importantes pour le chef de projet et nous aidons les membres de l'équipe à établir des liens pour obtenir de meilleurs résultats pour le projet. »

M Baldor a également profité de l'occasion pour annoncer que BST Global se prépare à introduire des solutions qui exploitent l'intelligence artificielle et les capacités d'apprentissage automatique. Ces efforts seront axés sur la prestation d'informations sur les projets au moyen de solutions de données unifiées, sécurisées et intelligentes. L'entreprise est ravie de proposer à ses clients une solution alimentée par l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la technologie prédictive dans le cadre d'une expérience de qualité.

Des employés, des clients et des clients potentiels de 18 pays ont assisté à l'événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans d'activité de BST Global. Plus tôt cette année, l'entreprise a également lancé sa nouvelle orientation de marque et son site Web actualisé.

