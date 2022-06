Bruny Surin, nouvel ambassadeur de la CORPIQ

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) est fière de s'associer avec un des plus grands athlètes canadiens, entrepreneur et conférencier, Bruny Surin. Il est la personne toute désignée pour agir à titre d'ambassadeur et exercer un rôle de promoteur de l'investissement personnel des propriétaires immobiliers, au service des locataires.

Chef de mission des propriétaires

Brillant coach en développement personnel, les valeurs promues par Bruny Surin reflète les orientations de la CORPIQ : prôner la réussite en affaires à travers des valeurs humaines et l'épanouissement des individus, qu'il s'agisse d'employés, de collaborateurs ou de locataires. Homme d'affaires accompli, ses valeurs entrepreneuriales et sa vision optimiste font de lui un acteur inspirant pour le secteur de l'immobilier locatif. Reconnu pour ses exploits athlétiques, mais aussi pour son engagement en tant que mentor auprès de la communauté à l'échelle mondiale, Bruny Surin est chef de mission pour l'équipe olympique canadienne de Paris 2024. Il jouera un rôle semblable pour les propriétaires immobiliers du Québec. Il s'agit de la personne idéale pour aider les propriétaires à élargir leurs horizons, viser les progrès financiers, et agir pour le bien collectif. Il est aussi la personne toute désignée pour promouvoir l'ensemble des produits de gestion immobilière de la CORPIQ : rapidité d'exécution, fluidité de l'expérience-utilisateur, et une obsession pour une amélioration constante.

Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ déclare : « Bruny Surin exalte les valeurs que nous souhaitons mettre de l'avant auprès de nos membres et de leur clientèle : la persévérance, l'entraide, la passion de relever des défis, et surtout, le désir insatiable de vouloir se développer sur le plan personnel et professionnel. C'est une combinaison gagnante pour notre communauté et l'ensemble de nos clients. »

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

