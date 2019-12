BRP et ses actionnaires principaux annoncent la clôture du reclassement déjà annoncé

VALCOURT, QC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du reclassement pris ferme déjà annoncé par suite duquel Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc. (collectivement, le « groupe Beaudier »), Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. (« Bain ») et d'autres actionnaires vendeurs (collectivement, les « actionnaires vendeurs ») ont vendu au total 5 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de BRP au prix de 61,17 $ chacune, vente qui rapportera aux actionnaires vendeurs un produit brut total de 305 850 000 $ CA.

Le groupe Beaudier et Bain ont respectivement offert 2 816 844 et 1 828 134 des actions à droit de vote subalterne vendues dans le cadre du placement. D'autres actionnaires vendeurs, nommés dans le supplément de prospectus daté du 11 décembre 2019 au prospectus préalable de base simplifié daté du 4 septembre 2018 déposé par la Société à l'occasion du placement auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), ont également vendu au total 355 022 actions à droit de vote subalterne de la Société dans le cadre du placement.

Le produit net du placement sera versé directement aux actionnaires vendeurs. La Société ne touchera rien sur le produit du placement.

Les actions à droit de vote subalterne étaient offertes par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Citigroup et RBC Marchés des Capitaux. Aucune option de surallocation n'a été accordée aux preneurs fermes dans le cadre du placement.

Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « DOO » et à la cote du Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») sous le symbole « DOOO ».

Depuis la clôture du placement, le groupe Beaudier détient maintenant, collectivement, 23 282 228 actions à droit de vote multiple, ce qui représente environ 26,2 % des actions émises et en circulation et environ 43,9 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions et Bain détient 17 796 615 actions à droit de vote multiple, ce qui représente environ 20,1 % des actions émises et en circulation et environ 33,6 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 5,2 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte plus de 13 000 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo « BRP » sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Renseignements: Elaine Arsenault, Conseillère principale, Relations avec les médias, Tél. : 514 238-3615, medias@brp.com; Philippe Deschênes, Chef de service, Trésorerie et Relations Investisseurs, Tél. : 450 532-6462, philippe.deschenes@brp.com