Broue. L'homme des tavernes : phénomène de société et œuvre culte

Présentée par Molson Export, cette exposition inédite s'articule autour du phénomène des tavernes des années 1970, dont la légendaire pièce de théâtre Broue constitue un témoin notoire. De nombreux documents, notamment d'archives - coupures de presse, reportages, entrevues- en plus de retracer l'histoire du succès de Broue , racontent le tumulte causé par l'arrivée des femmes dans ces lieux réservés aux hommes, l'évolution de la société québécoise et tout ce que la taverne incarne socialement et culturellement. C'est ce sujet, dense, qui s'expose en deux dimensions : le théâtre et la réalité. On y révèle l'envers de la pièce de théâtre culte, du contexte de sa création à sa représentation, en passant par un accès inédit aux pensées et réflexions de ses artisans. Dans les coulisses, déambulant dans l'ensemble des décors, des accessoires et des costumes originaux de la pièce, aidé par de nombreux éléments audiovisuels, le visiteur s'imprègne complètement de l'univers de Broue , en mode immersif, vivant l'expérience théâtrale de l'intérieur.

Appuyé par l'exceptionnelle série de photographies documentaires intitulée La taverne réalisée en 1974 par le photographe Alain Chagnon, le visiteur plonge au cœur d'un sujet de société : l'homme, sa taverne, sa place dans un Québec en plein changement. Il poursuit son parcours à travers la lentille du photographe, partant à la rencontre d'hommes à la taverne, entrant dans leur intimité, découvrant leur histoire. Hommes dont le couple est brisé, petits travailleurs à faibles revenus, le photographe capte leur humanité et montre la taverne pour ce qu'elle représente pour eux : un lieu social d'échanges, d'amitié, un refuge appelé à disparaître… Que ce soit les personnages de Broue ou les hommes des photographies d'Alain Chagnon, ils ont tous ceci en commun : ils sont touchants et nous renvoient à notre propre humanité.

Présentée jusqu'au 3 janvier 2021, cette exposition fait suite à la donation de l'ensemble des décors, des accessoires et des costumes de la pièce de théâtre Broue au Musée de la civilisation par Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier en avril 2018.

Citations :

« Au-delà de l'humour de la pièce Broue, il y a toute la vérité de ces hommes et d'une époque, qu'on retrouve aussi dans l'œuvre d'Alain Chagnon. Musée de société, de l'humain et de ses identités, le Musée de la civilisation est heureux d'offrir cette exposition, permettant une incursion dans les coulisses de cette pièce au succès inégalé qui a marqué le Québec, et rendant hommage à la fragile, simple et touchante poésie de la condition humaine.

-Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

« Après des milliers d'années d'évolution, on se doutait bien qu'un jour l'Homo sapiens finirait par sortir de sa taverne. »

-Michel Côté, comédien

« J'espère que le public aura autant de plaisir à visiter l'exposition que nous en avons eu à jouer Broue pendant 38 ans. À votre santé! »

-Marcel Gauthier, comédien

« Merci d'avoir été là pendant toutes ces années! De nous avoir accordé le privilège de vous faire rire, d'avoir fait que certains soirs plus tristes, on se sente utiles... Et croyez-nous, le bien qu'on a pu vous faire, vous nous l'avez rendu et, plus encore, par votre accueil chaleureux, par votre écoute, par votre enthousiasme! »

-Marc Messier, comédien

« J'ai voulu illustrer un aspect de la vie québécoise, la taverne. J'y ai passé plusieurs heures et j'y ai lié des connaissances. Cela m'a permis d'aller chez des gars pour jaser, partager leurs confidences et les photographier. »

-Alain Chagnon, photographe-documentariste

« C'est un grand honneur pour la brasserie Molson de s'associer au Musée de la civilisation pour la présentation de cette exposition qui rend hommage à une œuvre québécoise mythique. De génération en génération et depuis plus de 230 ans, nous nous sommes efforcés d'offrir aux gens des produits brassicoles de qualité pour tous ceux qui aiment se rassembler avec leurs proches pour échanger et créer des souvenirs autour d'une bonne bière. Nous avons toujours cru au caractère rassembleur de la bière, et cette exposition aura certainement elle aussi pour effet d'unir les gens autour d'une histoire qui fait partie de notre patrimoine culturel québécois qui a su perdurer au fil du temps. »

-Andrew Molson, président du conseil d'administration de Molson Coors Brewing Company et membre de la 7e génération de la famille Molson

Liens connexes :

Musée de la civilisation : www.mcq.org

