« Le succès de Brooklyn Point confirme la réputation de la marque Extell, sans compter ses installations remarquables de l'immeuble, ses vues imprenables et sa valeur exceptionnelle, le tout accompagné d'un abattement fiscal sur 25 ans », a déclaré Ari Alowan Goldstein, directeur général adjoint chargé de développement chez Extell. « De plus, alors que le quartier poursuit sa relance et que son dynamisme reprend pied selon un nouveau rythme de normalité, les résidents seront ravis de se sentir chez eux dans le centre-ville de Brooklyn et de profiter de tout ce qu'il a à offrir. »

Hormis la clôture immobilière qui s'amorce et la reprise des rendez-vous et des visites en personne, les premiers logements modèles de l'immeuble seront dévoilés. White Arrow, cabinet de design d'intérieur de Brooklyn qui en est concepteur, a développé pour chaque lieu une trame narrative et une palette de couleurs uniques en s'inspirant de la décoratrice d'intérieur de Brooklyn Point, Katherine Newman. En outre, White Arrow a intégré dans son design nombre de pièces sur mesure émanant de designers locaux de Brooklyn, et ce, dans un effort visant à célébrer et à soutenir la collectivité. Concrètement, le cabinet s'est procuré du papier peint de Sarkos, 100 % peint à la main, des tapis de Pieces & Cold Picnic, ainsi que du mobilier et des luminaires de Sun at Six, Moving Mountains, Pletz, Bower et bien d'autres fournisseurs.

Situé en face du nouveau Willoughby Square Park du centre-ville de Brooklyn, Brooklyn Point, l'œuvre de Kohn Pedersen Fox, un immeuble de 68 étages, d'une hauteur de 210 mètres, offre 483 résidences de luxe allant de studios aux demeures à trois chambres.

L'attrait du bâtiment se trouve renforcé par un choix inédit d'équipements et de services, genre style de vie, qui occupent une superficie de 3 700 mètres carrés. Outre la piscine résidentielle à débordement, la plus élevée qui soit, le toit paysager est pourvu d'une terrasse et d'un espace de projection de films en plein air, ce qui en fait le club piscine privé par excellence. Au menu santé et bien-être, l'offre comprend une piscine intérieure d'eau salée de 20 m, un mur d'escalade de 10,6 m, des studios et un terrain de squash/basketball. Pour compléter l'expérience bien-être des résidents, Brooklyn Point ajoutera à son offre spa un sauna infrarouge, des hammams et un bain à remous.

Du côté équipements sociaux et divertissement, il y a le Park Lounge à trois hauteurs, offrant un bar signature, un salon, une cheminée et un espace de travail collaboratif, ainsi qu'une cuisine démo de chef, une vinothèque, une salle de jeux, une salle de projection et de performance, un bureau privé et salle de jeux pour enfants.

D'autres agréments de Brooklyn Point incluent une oasis en plein air, conçue par Mathews Nielsen Landscape Architects, un cabinet d'architecture paysagère primé. La terrasse paysagée, située au neuvième étage, comprendra des coins à manger en plein air avec des barbecues au gaz, un vert d'exercice, un foyer, des coins salon, un bar en terrasse et l'aire de jeux pour enfants Forest Adventure.

Le centre-ville de Brooklyn a connu une renaissance, étant aujourd'hui un pôle d'innovation, de croissance économique et de développement culturel. En témoignent des institutions emblématiques telles que la Brooklyn Historical Society, la BAM, le Barclay's Center, le New York Transit Museum et le Brooklyn Museum, jalons quotidiens du quartier culturel. À seulement un arrêt de Manhattan, les résidents bénéficient d'un choix de transport pratiques, soit 11 lignes de métro et la Long Island Rail Road, toutes à proximité.

Les prix commencent à environ 900 000 $; les acheteurs de logements à Brooklyn Point bénéficient également d'un abattement fiscal sur 25 ans. Pour vous réserver une visite sur place, veuillez appeler le 718-222-5770 ou rendez-vous sur www.brooklynpointnyc.com.

