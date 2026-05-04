L'entreprise nouvellement créée a été choisie pour agir à titre de gestionnaire du projet nucléaire V.C. Summer

COLUMBIA, Caroline du Sud et NEW YORK, 4 mai 2026 /CNW/ - Brookfield, une société d'investissement mondiale de premier plan, et The Nuclear Company (« TNC »), une société de développement et d'exécution de projets nucléaires, annoncent aujourd'hui un partenariat pour former une nouvelle société spécialisée dans le développement de la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse. L'ambition de ce partenariat est de créer une entreprise d'exécution de projets nucléaires de calibre mondial.

Les capacités mondiales de Brookfield en gestion des actifs et en développement d'infrastructures énergétiques, combinées à l'expertise de TNC en exécution de projets nucléaires, serviront de base à la société spécialisée en développement de projets. L'entreprise offrira des capacités d'exécution pour le déploiement de projets nucléaires fondés exclusivement sur la technologie du réacteur Westinghouse, y compris les systèmes AP1000 et AP300, en plus de la gestion de projet de bout en bout, du soutien à l'obtention de permis et de la supervision des activités d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service. Les parties prévoient de passer à la documentation définitive au cours des prochains mois, sous réserve des approbations et des conditions habituelles.

Dans le cadre de ses efforts visant à développer deux unités AP1000 partiellement construites à proximité de Jenkinsville, en Caroline du Sud, Brookfield a choisi la nouvelle entreprise comme gestionnaire pour le projet nucléaire du comté de Fairfield, en Caroline du Sud, officiellement connu sous le nom d'unités nucléaires 2 et 3 V.C. Summer (le « projet »). Il s'agit de l'une des occasions de développement nucléaire les plus exécutables en Amérique. Santee Cooper, la société publique de services publics de Caroline du Sud, soutient le rôle de l'entreprise dans le projet.

La nouvelle entreprise appuiera les activités de diligence raisonnable pour le projet et supervisera l'exécution si le projet passe à la phase de décision finale d'investissement. L'élaboration du projet demeure assujettie à une évaluation plus poussée, à des approbations réglementaires et à l'exécution d'ententes définitives.

« Cette coentreprise reflète l'approche disciplinée de Brookfield en matière d'investissements à grande échelle dans les infrastructures et met l'accent sur le partenariat avec des exploitants expérimentés », déclare Wyatt Hartley, associé directeur chez Brookfield. « En combinant nos capacités mondiales de développement d'infrastructures et notre expertise en exécution de projets nucléaires, nous croyons que cette plateforme a le potentiel d'accélérer la résurgence nucléaire américaine, en s'appuyant sur le partenariat entre Westinghouse et le gouvernement américain. »

« Notre équipe a été construite sur le terrain de Vogtle et sur certains des projets énergétiques les plus complexes au monde », déclare Joe Klecha, directeur du nucléaire de The Nuclear Company. « Nous savons ce que l'exécution de projets nucléaires implique. Ce qui faisait défaut jusque-là, c'était un modèle qui rassemble les talents, les capacités et le capital pour réaliser une exécution rapide et à grande échelle. C'est ce que ce partenariat a créé. »

À propos de de Brookfield

Brookfield est une société d'investissement mondiale de premier plan gérant plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs. La société possède et exploite des actifs réels et des entreprises de services essentiels qui constituent l'épine dorsale de l'économie mondiale. Nous investissons au nom d'établissements et de particuliers dans le monde entier, dans les domaines des infrastructures, de l'énergie renouvelable et de la transition, du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit, des secteurs essentiels à la croissance économique et à la productivité.

Forts d'un héritage qui s'étend sur plus d'un siècle et d'activités dans plus de 30 pays, nous déployons du capital patient à long terme pour bâtir les actifs fondamentaux et les entreprises qui alimentent un avenir plus connecté, résilient et durable. Nous cherchons à bâtir une richesse à long terme pour nos clients tout en offrant à nos actionnaires un rendement ajusté sur les risques. Brookfield Corporation (mnémo : BN) et Brookfield Asset Management (mnémo : BAM), un gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan basé à New York, sont tous les deux cotés à la NYSE et à la TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site web www.brookfield.com.

À propos de The Nuclear Company

The Nuclear Company est à l'avant-garde de la modernisation de la construction nucléaire grâce à son approche « conception unique pour constructions multiples », soutenue par son système d'exploitation nucléaire exclusif, une plateforme fondée sur l'IA qui transforme la construction de réacteurs pour toutes les technologies en un processus prévisible axé sur les données. Créé par des vétérans de l'énergie nucléaire et des infrastructures énergétiques, y compris l'équipe qui a mis en service les unités 3 et 4 de Vogtle, TNC déploie de l'énergie nucléaire et entretient les installations existantes pour assurer la sécurité énergétique à long terme des États-Unis.

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SOURCE The Nuclear Company

CONTACT : The Nuclear Company Media, Clara McGrail Tél. : +1 839 839 3851 Courriel : [email protected] ; Brookfield Media, Carina Uehara Tél. : +1 212 417 2482 Courriel : [email protected]