BROMONT, QC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le prestigieux Bromont Open 2024, présenté par Desjardins, est sur le point de captiver les amateurs de golf du 15 au 21 juillet. Le Golf Château-Bromont deviendra le centre d'attention de la scène golfique en Amérique en accueillant l'une des étapes internationales du PGA TOUR AMERICAS.

Le PGA TOUR AMERICAS est un circuit de renommée internationale, comprenant 16 tournois répartis dans 7 pays d'Amérique. Ce circuit offre aux meilleurs golfeurs professionnels une chance d'accéder à l'élite du golf mondial du PGA TOUR.

Le Bromont Open 2024, présenté par Desjardins, propose un tournoi phare du circuit qui rassemblera 156 golfeurs de classe mondiale, tous déterminés à décrocher la victoire sur le magnifique parcours du Golf Château-Bromont afin d'accumuler la notoriété nécessaire pour rejoindre éventuellement le circuit du PGA TOUR.

Avec la participation de plus de 300 bénévoles passionnés et 10 000 spectateurs attendus, l'atmosphère promet d'être électrisante tout au long de la semaine.

Une semaine compl è te d ' activit és

Le tout débutera le lundi 15 juillet avec les qualifications qui se tiendront au golf de Cowansville avec plus de 140 participants. Le suspens sera à son comble pour savoir qui aura la chance de se procurer une des huit places disponibles pour accéder au tournoi officiel du Bromont Open. Aurons-nous des Québécois dans ces 8 places de disponibles ?

Une multitude d'activités se passera simultanément au Golf du Château-Bromont en débutant avec le Pro-Am 100% Féminin, un événement exclusif à Desjardins qui invitera les participantes de son réseau à s'élancer en compagnie d'un professionnel du circuit PGA TOUR AMERICAS.

En fin d'après-midi, nous vous invitons à venir encourager les participants du concours de proximité sur le spectaculaire par 3 du trou numéro 8. Présenté par 84DIX, ouvert à tous, vous pourrez dans un environnement festif voir les meilleurs comme les pires en action ! L'objectif sera toujours de recueillir des fonds additionnels pour nos organismes, mais des prix intéressants seront remis au plus chanceux ou au plus talentueux.

Le mardi 16 juillet, place aux professionnels pour la ronde de pratique officielle. Ceux-ci pourront analyser les particularités du terrain afin de bien s'y préparer, surtout de bien apprivoiser les capricieux verts du golf Château-Bromont et le nouveau design du parcours, qui pour l'événement sera converti en normale 70 de 6 900 verges.

Le mercredi 17 juillet lancera la journée officielle du Pro-am ouvert aux amateurs avec un départ le matin et un autre en après-midi. Les équipes Pro-am seront formées de quatre joueurs amateurs et d'un professionnel du circuit. En soirée, un souper-bénéfice de quatre services prendra place au Domaine du Château-Bromont. Un événement unique où seront offerts à l'encan près de 100 000 $ de prix, gracieusetés de nos précieux collaborateurs. Suivra un spectacle musical pour conclure avec une ambiance festive cette merveilleuse journée.

Le jeudi 18 juillet marquera le début officiel du Bromont Open, avec 156 participants se disputant une bourse totale de 300 000 $. Lors de ces quatre journées intenses de compétition, le grand public pourra se procurer des billets d'admission générale ou des billets VIP directement sur le site web www.bromontopen.com. Sur une note positive, les 18 ans et moins sont admis gratuitement sur le site avec présentation de leur billet obtenu sur le site internet.

Le Bromont Open 2024 est bien plus qu'un événement sportif de grande qualité. Il est aussi et avant tout un événement caritatif avec des objectifs inspirants. Les organismes de bienfaisance participants deviennent aussi des partenaires dans cette aventure, en bénéficiant en grande partie des recettes de la billetterie. Nos organismes pour 2024 sont le Centre de pédiatrie social de la Haute-Yamaska (Fondation du Docteur Julien), la Fondation au Diapason, la Fondation Christian Vachon et la Fondation des Sports Adaptés.

L'événement sera ponctué de moments uniques, on vous promet une semaine de golf de classe mondiale, de générosité et d'émotions fortes, solidifiant ainsi notre réputation en tant qu'événement sportif de prestige. Ensemble, faisons briller tout Bromont sur la scène golfique internationale.

Nous remercions sincèrement tous nos commanditaires qui rendront cet événement possible : Desjardins, Norbec, Automobiles 84DIX, Durabac, Château Bromont, Artopex, Printeez et plusieurs autres.

Pour plus d'informations ou pour consulter la billetterie : www.bromontopen.com

Pour en savoir plus sur les joueurs de la PGA Tour Americas : https://www.pgatour.com/americas

Renseignements: Relation de presse : Chantal Lecourt, Cellulaire : 450 531-6232, Courriel : [email protected]