TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - Brizo Data a le plaisir d'annoncer un financement de série A de plus de 12 millions de dollars (CAD) en capital-risque et en dette combinés. La ronde de financement a été menée par les partenaires en capital-risque FRAMEWORK et le Fonds Innovation industrielle de BDC Capital. Brizo Data a été lancée en 2020 par les entrepreneurs chevronnés Ian Delisle, Trevor Shimizu, Gaétan Corneau et Jean-Sébastien Vachon. Brizo se veut la source de vérité sur l'industrie de la restauration et autres services alimentaires grâce à la profondeur inégalée de ses informations.

Brizo FoodMetrics, le produit phare de Brizo Data, est la source la plus fiable et la plus complète d'analyses en temps quasi réel du marché des services alimentaires en Amérique du Nord. Brizo permet à sa clientèle de faire des analyses de marché, des analyses compétitives et de la prospection ciblée d'un niveau de précision inégalé. S'appuyant sur les données de plus de 1,3 million d'établissements de restauration et autres services alimentaires aux États-Unis et au Canada, Brizo FoodMetrics collecte et transforme une vaste quantité de données en informations exploitables qui permettent à sa clientèle de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, sur le plan des nouveaux marchés à explorer, des clients éventuels à contacter et des tendances de l'industrie qui constituent des opportunités potentielles.

« Pour les professionnels et les fournisseurs de l'industrie de la restauration, le secteur a considérablement changé grâce à l'adoption rapide de la technologie, déclare Trevor Shimizu, VP aux revenus et cofondateur. Brizo permet de comprendre rapidement et facilement les données et les informations qui font désormais partie des opérations quotidiennes et de les rendre opérationnelles afin d'éliminer les frictions pour les équipes de vente, d'élargir les marges et de mieux servir les clients. »

Depuis la pandémie, la technologie et les données sont devenues la nouvelle frontière dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Brizo FoodMetrics prend toutes ces données et les rend digestes afin que sa clientèle puisse consulter et exploiter rapidement des informations de haute qualité sur le marché.

« Brizo offre aux professionnels et aux entrepreneurs de l'industrie des aliments et des boissons les moyens de poursuivre leur propre trajectoire de croissance en réduisant le temps nécessaire pour trouver des pistes de vente et pour identifier des opportunités de marché nouvelles et émergentes, mentionne Jim Texier, associé chez FRAMEWORK. La technologie de Brizo est un outil puissant pour augmenter la vitesse et l'efficacité de leurs opérations, leur permettant de pivoter, d'adapter leurs offres ou de prévoir les tendances futures dans l'industrie de la restauration et de prendre de l'avance. »

Le tableau de bord de Brizo FoodMetrics est personnalisable, se prêtant à une grande diversité d'utilisations, autant pour les fournisseurs de technologie que pour les franchiseurs, les distributeurs d'aliments et de boissons et les investisseurs du secteur.

« Nous sommes ravis d'investir dans Brizo, une technologie qui peut renforcer l'ensemble du secteur des services alimentaires en Amérique du Nord, soutient Joseph Regan, associé directeur, au Fonds d'innovation industrielle de BDC Capital. Grâce à des données exploitables, les clients de Brizo - des propriétaires d'entreprises et des sociétés de technologie émergentes - seront en mesure de mieux gérer les risques et de créer des occasions d'affaires grâce à des décisions fondées sur des données. »

Ian Delisle, cofondateur et PDG de Brizo, déclare : « L'injection de capitaux nous permettra d'accélérer notre croissance et de nous implanter sur de nouveaux marchés, ce qui fera de notre solution un facteur de changement encore plus important pour l'industrie ».

À propos de Brizo Data

Brizo FoodMetrics est la source de vérité sur l'industrie des services alimentaires. Elle aide les entreprises à optimiser les processus de vente et à stimuler la croissance grâce à des données et des analyses axées sur la connaissance. En tant que plateforme d'analyse du marché des services alimentaires, Brizo offre aux fournisseurs des services alimentaires et aux restaurateurs une vision inégalée de l'industrie et un avantage compétitif hors pair.

À propos de FRAMEWORK

Investir au-delà du capital. Établi en 2018, FRAMEWORK est un partenariat de capital-risque de classe mondiale qui soutient les entreprises en démarrage déterminées. L'approche collaborative de FRAMEWORK amène les fondateurs exceptionnels et leurs équipes à devenir la prochaine génération de technologies de classe mondiale. FRAMEWORK, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, et qui possède des bureaux à Montréal, au Québec, et à Austin, au Texas, combine un modèle d'investissement unique, basé sur les données et fondé sur l'expérience, avec un modèle collaboratif de capital actif pour aider les équipes de gestion dans leur parcours de croissance. L'entreprise s'est engagée à améliorer l'écosystème du capital-risque pour tous les fondateurs et investisseurs grâce à son tableau de bord dédié aux startups et son réseau d'investisseurs qualifiés.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est le bras financier de BDC, la Banque de développement du Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital assume le rôle de partenaire stratégique aux entreprises les plus novatrices du pays. Elle offre aux entreprises une gamme complète de capitaux, depuis les investissements de démarrage jusqu'aux capitaux propres de croissance, soutenant ainsi les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer sur la scène mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

Kate Morris | [email protected] | 647-712-3347.

