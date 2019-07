Britta Lesaux, nommée présidente et directrice générale de Philips Canada

« Britta est une dirigeante expérimentée dans la croissance des secteurs des produits de consommation emballés et des soins de santé », a déclaré Vitor Rocha, directeur général de Philips Amérique du Nord. « Sa compréhension du système de santé du Canada, et sa riche expérience en tant que dirigeante, lui permettront d'offrir des solutions conçues pour répondre aux besoins de nos clients canadiens et améliorer les résultats sur la santé au sein des collectivités des quatre coins du pays. En outre, sa nomination démontre l'engagement de Philips envers l'inclusion et la diversité, en nous assurant que notre équipe de direction et notre vivier de talents reflètent la diversité des consommateurs et des clients que nous servons. »

Mme Lesaux a quitté 3M Canada pour rejoindre Philips, où elle a le plus récemment occupé le poste de directrice exécutive de Health Care Business Group (HCBG), en charge du leadership opérationnel et stratégique de quatre divisions commerciales, Medical Solutions, Oral Care, Food Safety et Health Information Systems. Chez 3M, Mme Lesaux avait pour mission de superviser diverses fonctions comme le marketing, les ventes, le service à la clientèle et l'excellence opérationnelle. Originaire de Montréal, au Québec, Mme Lesaux est une diplômée bilingue de l'Université McGill, où elle s'est spécialisée en gestion des affaires, marketing et comportement organisationnel.

Au cours des prochains mois, Mme Lesaux travaillera en étroite collaboration avec l'équipe canadienne pour assurer une transition en douceur pour les clients, les partenaires et les employés, afin que Philips Canada puisse continuer à se concentrer sur un établissement solide de partenariats stratégiques à long terme et l'offre de nouvelles solutions [1] pour le marché canadien.

Mme Lesaux continuera de siéger au conseil d'administration de Medtech Canada (anciennement « MEDEC »), l'association nationale représentant le secteur des technologies médicales novatrices au Canada.

[1] Suites de systèmes, dispositifs intelligents, logiciels et services que Philips offre avec ses partenaires dans le but d'améliorer la santé des gens et favoriser de meilleurs résultats, à travers le continuum des soins de santé, allant d'une vie saine et à la prévention, en passant par le diagnostic, le traitement et les soins à domicile.

Renseignements: Rose Gabriele, Communications corporatives, Philips Canada, Tél. : 1 905 201-4100, Courriel : Rose.Gabriele@Philips.com