Briser le tabou de la proche aidance au travail

Selon un sondage Léger, une personne proche aidante sur trois évite de révéler sa situation au travail, dont la moitié par crainte de jugement ou de perte d'opportunités.

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Un sondage récent met en lumière les enjeux d'acceptabilité sociale liés à l'utilisation des mesures de conciliation famille-travail par les personnes proches aidantes. Concilivi, en association avec Proche aidance Québec, appellent à une plus grande sensibilisation des employeurs à leurs réalités et à la mise en place de cadres clairs pour réduire le stress qu'impose la négociation d'accommodements au cas par cas.

Alors que 68 % des parents disent se sentir à l'aise d'utiliser les mesures de conciliation famille-travail, cette proportion diminue à 58 % dans le cas des personnes proches aidantes. « Les mesures de conciliation famille-travail en organisation sont souvent pensées pour les parents, et même si elles s'appliquent généralement à tou(te)s, les personnes proches aidantes se sentent parfois moins légitimes de les utiliser », analyse Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille, qui chapeaute l'initiative Concilivi.

Selon Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec, encourager une discussion ouverte entre les personnes proches aidantes et l'employeur est une étape essentielle vers une plus grande reconnaissance de leurs besoins. « Près de la moitié des personnes proches aidantes occupent un emploi à temps plein. En ouvrant le dialogue pour les encourager à nommer leurs besoins, les employeurs peuvent faire une grande différence pour leur bien-être et ainsi contribuer directement à resserrer le filet de protection autour de ces personnes dont l'apport à notre société est inestimable. », estime-t-elle.

D'autant plus que pour une part importante des personnes proches aidantes interrogées, le travail représente plus qu'un moyen de répondre à leurs besoins matériels et contribue, lorsque les conditions sont favorables, à leur équilibre. Si la rémunération reste le principal incitatif à continuer à travailler tout en étant proche aidant(e) (soit pour 57 % des répondant(e)s), plusieurs autres raisons sont invoquées, notamment : le fait d'aimer son travail (35 %), avoir l'occasion de se sentir utile en dehors de son rôle de proche aidant (18 %), pouvoir penser à autre chose (17 %) ou maintenir des liens sociaux (16 %). Bref, soutenir la conciliation famille-travail des personnes proches aidantes génère des bénéfices qui dépassent le cadre du travail.

L'importance de la sensibilisation

Choisie par 40 % des personnes proches aidantes interrogées, la sensibilisation des employeurs pour une plus grande reconnaissance du rôle de personne proche aidante se classe au premier rang des leviers identifiés pour favoriser une plus grande utilisation des mesures de conciliation famille-travail. Arrive ensuite, avec 36 % des réponses, l'amélioration des conditions liées aux congés ou au temps réduit. Par ailleurs, les personnes proches aidantes sont, toutes proportions gardées, moins nombreuses que les parents à estimer que leur réalité est bien comprise par l'employeur (51 % contre 62 %).

« La méconnaissance des multiples visages et réalités de la proche aidance est un phénomène que l'on observe dans l'ensemble de la société, pas seulement chez les employeurs. C'est pourquoi il est important de poursuivre les efforts de sensibilisation à cet effet », affirme Loriane Estienne.

Accompagner les employeurs

Selon Corinne Vachon Croteau, une fois sensibilisées, les organisations doivent passer à l'action pour soutenir concrètement les personnes proches aidantes. Les accommodements à la pièce peuvent offrir des solutions réelles à court terme, mais ils montrent vite leurs limites : 53 % des personnes proches aidantes affirment que la négociation d'accommodements individuels constitue une source importante de stress.

Pour y remédier, les organisations gagnent à se doter d'un cadre clair et cohérent qui balise leurs pratiques et favorise un traitement équitable. Déjà, une meilleure communication des mesures existantes peut représenter un premier geste significatif : près de la moitié des personnes proches aidantes (45 %) estiment que leur employeur ne les informe pas clairement des ressources ou mesures disponibles pour les aider dans leur conciliation.

Sachant que 53 % considèrent que leur rôle de personne proche aidante affecte leur santé mentale, la mise en place de cadres plus prévisibles et transparents peut représenter une réelle source d'apaisement.

« L'initiative Concilivi mise sur l'accompagnement des employeurs, en proposant une démarche. Elle permet de démystifier la réalité de la proche aidance, d'identifier des mesures adaptées aux besoins exprimés et aux contraintes de l'organisation, puis de les officialiser et les communiquer. C'est en s'appuyant sur de tels cadres inclusifs que les milieux de travail peuvent véritablement devenir des environnements conciliants inclusifs des réalités de proche aidance », souligne Corinne Vachon Croteau.

Consulter les résultats complets du sondage ici.

Méthodologie du sondage

Le sondage a été effectué par Léger pour le compte de Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille. L'étude a été réalisée au moyen d'un sondage Web auprès de 3 014 travailleur(-euse)s québécois(es) étant soit parent, soit proche-aidant et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les données ont été collectées du 2 au 18 mai 2025. Les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, le revenu familial, la région et la scolarité, de manière à les rendre représentatifs de la population à l'étude. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 3 014 répondant(e)s aurait une marge d'erreur de +/-1,8 %, 19 fois sur 20.

À propos de Concilivi

Concilivi, initiative du Réseau pour un Québec Famille, a pour mission de promouvoir et de soutenir la mise en place de mesures, politiques et innovations - collectives ou organisationnelles - qui favorisent l'épanouissement, le bien-être et la qualité de vie des familles, notamment par la conciliation famille-travail (CFT).

Pour ce faire, Concilivi renforce les capacités des organisations en générant et partageant des connaissances, et en accompagnant l'évolution des pratiques, notamment par le Sceau Concilivi et ses formations. L'initiative agit également comme catalyseur de collaborations et de partenariats, tout en misant sur son expertise CFT à travers le plaidoyer et les avis-conseil.

L'objectif de Concilivi : mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour faire de la conciliation famille-travail un levier durable au service des familles et des milieux de travail.

À propos de Proche aidance Québec

Proche aidance Québec est un organisme communautaire qui, depuis plus de 25 ans, développe une expertise reconnue en matière de proche aidance. Regroupant près de 150 organismes communautaires à travers le Québec, le réseau soutient près de 50 000 personnes proches aidantes chaque année en leur offrant du soutien, de l'accompagnement psychosocial et du répit.

Proche aidance Québec agit pour sensibiliser et défendre les droits des personnes proches aidantes, représenter les organismes communautaires qui les soutiennent et promouvoir des pratiques adaptées aux besoins et à la diversité des expériences des personnes proches aidantes. Ses champs d'action couvrent notamment la conciliation proche aidance-travail, le soutien aux jeunes personnes proches aidantes, la bientraitance, ainsi que l'accompagnement dans la mort, le deuil et la postaidance.

Pour mieux comprendre les besoins et les défis auxquels sont confrontées les personnes proches aidantes au sein des organisations, Proche aidance Québec met notamment à disposition des employeurs des informations pratiques et des ressources pour aider à mettre en place des politiques de travail favorables aux personnes proches aidantes, qui peuvent contribuer à améliorer la satisfaction au travail et la rétention du personnel. Pour en savoir plus : https://procheaidancetravail.ca/

SOURCE Réseau pour un Québec Famille / Proche aidance Québec

Renseignements : Réseau pour un Québec Famille, Josée Massicotte, 514 915-0511, [email protected]; Proche aidance Québec, Megan Rivas Gagnon, TACT, 514 691-4376, [email protected]